Cote d'Ivoire: Construction d'un centre des reins à Bassam - Salomon Kalou mobilise des stars mondiales

Salomon Kalou réunit les légendes du football à Abidjan pour un match de coeur au service des malades du rein

Le mythique Stade Félix Houphouët-Boigny s'apprête à accueillir, ce samedi 16 mai 2026, un événement d'exception où sport et solidarité se donneront rendez-vous.

À l'initiative de Salomon Kalou, la capitale économique ivoirienne vibrera au rythme du "Salomon Kalou Impact Week-end", une rencontre caritative qui réunira plusieurs stars du football africain et mondial autour d'une cause humanitaire majeure : la construction d'un centre de traitement des maladies rénales à Grand-Bassam.

À travers ce match de gala entre légendes, suivi d'un dîner caritatif, l'ancien attaquant des Éléphants ambitionne de mobiliser plus de 25 000 personnes pour collecter des fonds destinés à ce projet social estimé à 4 milliards 150 millions de FCFA. Ce futur centre de santé vise à améliorer la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale, un enjeu de santé publique de plus en plus préoccupant en Côte d'Ivoire.

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Pour rendre cette mobilisation encore plus forte, plusieurs grandes figures du football ivoirien ont répondu à l'appel de Salomon Kalou. Parmi elles, Didier Drogba, Kolo Touré, Yaya Touré, Didier Zokora, Arthur Boka, Eric Bailly, Aruna Dindane, Bakari Koné, Max Gradel et Copa Barry.

Le plateau international ne sera pas en reste. Des stars ayant marqué le football mondial fouleront également la pelouse du Félicia, notamment Nicolas Anelka, Florent Malouda, Michael Essien, William Gallas, José Bosingwa, John Obi Mikel, Jay-Jay Okocha, Vincent Enyeama et El Hadji Diouf.

Lors de la conférence de presse organisée ce jeudi 14 mai 2026 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, le secrétaire de la Fondation Kalou, Diawara Mamoudou, a rappelé l'importance de cette initiative, annonçant que la pose de la première pierre du centre interviendra dès ce vendredi 15 mai.

Créée en janvier 2010, la Fondation Kalou mène depuis plusieurs années des actions dans les domaines de la santé, de l'éducation, du sport et de l'enfance. Elle s'est notamment illustrée par l'ouverture d'un centre de dialyse à Bouaké en 2013, ainsi que par des dons d'ambulances, la construction d'écoles et le soutien à des orphelinats.

Au-delà du spectacle sportif, cet événement démontre une nouvelle fois que le football peut être un puissant levier de solidarité. Ce samedi à Abidjan, les stars du ballon rond ne joueront pas uniquement pour le public, mais pour redonner espoir à des milliers de patients ivoiriens confrontés à la maladie rénale.