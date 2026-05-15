Ile Maurice: Cambridge invalide une épreuve de maths et prévoit un remplacement

15 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Le Mauritius Examinations Syndicate (MES) informe que l'épreuve de Mathematics Paper 12 (9709) des examens Cambridge A Level, tenue le 29 avril 2026, a été compromise après une fuite constatée dans plusieurs régions du monde. À Maurice et Rodrigues, 448 candidats sont concernés par cette filière.

Cambridge a décidé de rendre nul cet examen et de le remplacer par une nouvelle épreuve qui se tiendra le 9 juin prochain, sans frais supplémentaires pour les candidats.

Le MES indique également que le Mathematics Paper 52 (9709/52), tenu le 12 mai 2026, semble lui aussi avoir été compromis. Les autorités attendent désormais les prochaines directives de Cambridge concernant les mesures à suivre.

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