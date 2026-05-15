Ile Maurice: Cambridge invalide une épreuve de maths et prévoit un remplacement

Le Mauritius Examinations Syndicate (MES) informe que l'épreuve de Mathematics Paper 12 (9709) des examens Cambridge A Level, tenue le 29 avril 2026, a été compromise après une fuite constatée dans plusieurs régions du monde. À Maurice et Rodrigues, 448 candidats sont concernés par cette filière.

Cambridge a décidé de rendre nul cet examen et de le remplacer par une nouvelle épreuve qui se tiendra le 9 juin prochain, sans frais supplémentaires pour les candidats.

Le MES indique également que le Mathematics Paper 52 (9709/52), tenu le 12 mai 2026, semble lui aussi avoir été compromis. Les autorités attendent désormais les prochaines directives de Cambridge concernant les mesures à suivre.