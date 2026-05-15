Ile Maurice: Le pays renforce son dispositif face aux trafics liés aux colis postaux

Dans un contexte marqué par l'essor du commerce en ligne et la montée des trafics illicites, le gouvernement renforce sa coopération internationale afin de mieux sécuriser ses frontières. Chaque jour, entre 4 000 et 5 000 colis transitent par le territoire mauricien, un défi majeur pour les autorités douanières dans la détection de drogues, d'armes et de fraudes liées à la sous-évaluation des marchandises.

Dhaneshwar Damry et Rohit Ramnawaz ont échangé avec une délégation du Korean Customs Service autour du renforcement des systèmes de contrôle et de gestion des risques liés aux colis entrants à Maurice.

C'est dans cette optique qu'une délégation du Korean Customs Service, accompagnée du directeur général de la Mauritius Revenue Authority (MRA), Rohit Ramnawaz, a rencontré le junior minister des Finances, Dhaneshwar Damry, ce vendredi 15 mai.

Les discussions ont porté sur le renforcement des systèmes de gestion des risques et l'intégration de technologies avancées pour le contrôle des colis entrants à Maurice.

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«La vision du gouvernement, c'est de digitaliser les services gouvernementaux pour améliorer leur efficacité et leur efficience, tout en gérant les risques grandissants liés au trafic de drogue et aux produits illicites», a déclaré Dhaneshwar Damry à l'issue de la rencontre. Il a, dans la même foulée, salué le travail déjà entrepris par la MRA dans la lutte contre les trafics illicites et la gestion des risques, comme en témoignent les importantes saisies régulièrement effectuées par la douane au port et à l'aéroport.

De son côté, Rohit Ramnawaz a insisté sur la nécessité d'anticiper les nouvelles formes de criminalité liées à l'augmentation des achats en ligne et du volume de colis. Il a expliqué que la MRA travaille déjà sur des systèmes de scanning avancés pour détecter plus efficacement les drogues, les armes et autres produits prohibés. «Avec les achats en ligne et l'augmentation des colis, il faut prendre les devants pour parer à ces éventualités», a-t-il souligné.