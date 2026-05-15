Ile Maurice: Bracelet électronique - Une solution à la hauteur de la cheville

Les cas de décès enregistrés en milieu carcéral continuent de susciter de nombreuses interrogations et relancent le débat sur les conditions de détention et la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Plusieurs enquêtes sont actuellement en cours afin de faire toute la lumière sur ces drames survenus derrière les barreaux.

La réflexion autour du bracelet électronique s'inscrit dans un débat plus large sur les alternatives à l'incarcération, la surpopulation carcérale, la détention provisoire, la protection des victimes, la réinsertion et le respect de la dignité humaine.

Les Nations unies, à travers les Règles de Tokyo (United Nations Standard Minimum Rules for Noncustodial Measures,1990), encouragent les États à développer des mesures non privatives de liberté, avec des garanties minimales pour les personnes concernées. Ces règles rappellent que ces mesures doivent être proportionnées, individualisées et respectueuses des droits humains.

Nous avons sollicité Vijay Ramanjooloo, membre de la National Preventive Mechanism Division de la National Human Rights Commission, sur ce sujet.

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Questions à...

Vijay Ramanjooloo : «Il ne doit pas être vu uniquement comme une mesure économique»

Le bracelet électronique réduit-il réellement le risque de récidive ?

Les résultats des études internationales sont nuancés mais globalement encourageants lorsqu'un accompagnement social et psychologique est associé au dispositif. Une étude menée par le criminologue William Bales et ses collègues en Floride sur plus de 75 000 personnes a montré que les personnes placées sous bracelet électronique présentaient un taux de récidive plus faible que celles soumises à d'autres formes classiques de contrôle communautaire.

Une autre étude publiée dans Criminology & Public Policy (Padgett, Bales & Blomberg, 2006) souligne que le bracelet électronique semble surtout efficace lorsqu'il s'intègre dans une approche globale comprenant accompagnement, emploi, soutien familial et suivi thérapeutique.

Cependant, les chercheurs rappellent aussi que le bracelet électronique, utilisé seul, ne «réhabilite» pas automatiquement une personne. Il contrôle principalement les déplacements et le respect des conditions imposées.

Peut-il remplacer efficacement la prison pour certaines infractions ?

Oui, pour certaines infractions non violentes, pour certains prévenus en attente de procès ou pour des personnes vulnérables. Il ne doit pas remplacer la prison dans tous les cas, mais peut constituer une alternative crédible lorsque le risque est maîtrisable et que des garanties existent.

Les victimes sont-elles suffisamment protégées ?

Cela dépend fortement du dispositif mis en place. Pour garantir une protection réelle, il faut notamment des zones d'exclusion, des alertes immédiates en cas de violation, une bonne coordination entre la police et les autorités judiciaires, ainsi qu'une évaluation rigoureuse du niveau de dangerosité. Sans ces garanties, le bracelet peut parfois donner une fausse impression de sécurité.

Le bracelet électronique respecte-t-il les droits et la vie privée des détenus ?

Le bracelet est moins privatif de liberté que l'incarcération, mais il reste une mesure intrusive. Il touche à la vie privée, à la liberté de mouvement et parfois à la vie familiale. Le Conseil de l'Europe rappelle que son utilisation doit rester proportionnée, limitée dans le temps et soumise à un contrôle judiciaire indépendant.

Les autorités peuventelles surveiller efficacement tous les porteurs de bracelets électroniques ?

L'efficacité dépend directement des moyens techniques et humains disponibles : centre de surveillance opérationnel 24h/24, personnel qualifié, technologie fiable et capacité de réaction rapide. Sans ces ressources, le système peut rapidement perdre en crédibilité et en efficacité.

Quels sont les principaux risques de fraude ou de manipulation du dispositif ?

Les risques existent : tentative de retrait du bracelet, brouillage du signal, non-respect des horaires ou déplacements interdits. Cela nécessite des technologies sécurisées, des procédures claires et des sanctions proportionnées en cas de violation.

Le bracelet électronique aide-t-il réellement à la réinsertion sociale et professionnelle ?

Oui, potentiellement. Il permet souvent de maintenir un emploi, de préserver les liens familiaux, de poursuivre des études ou des soins médicaux et psychologiques. Plusieurs travaux européens soulignent que la prison peut parfois accentuer la désocialisation et l'exclusion, alors qu'un maintien encadré dans la communauté peut favoriser une meilleure réinsertion.

Ce système est-il moins coûteux et plus efficace que l'incarcération traditionnelle ?

Dans plusieurs pays, les analyses montrent que le bracelet électronique coûte généralement moins cher que l'incarcération classique. Toutefois, il faut prendre en compte les coûts liés à la technologie, au personnel de surveillance et à l'encadrement social. Le bracelet électronique ne doit donc pas être vu uniquement comme une mesure économique, mais aussi comme une mesure de politique pénale et de droits humains.

Les restrictions imposées par le bracelet ont-elles un impact psychologique important sur les familles ?

Oui. Même si le bracelet évite la séparation brutale liée à l'incarcération, il peut entraîner stress, honte, anxiété et tensions familiales. Certaines familles peuvent également ressentir une forme de surveillance permanente ou de stigmatisation sociale.

Maurice devrait-elle étendre l'utilisation du bracelet électronique dans son système judiciaire ?

Une réflexion nationale approfondie semble aujourd'hui nécessaire. Dans le contexte des préoccupations actuelles liées aux conditions de détention, à la surpopulation carcérale, à la détention provisoire prolongée et aux risques de violence en détention, le bracelet électronique pourrait constituer une alternative pertinente dans certains cas précis.

Cependant, son élargissement devrait se faire progressivement, avec un encadrement légal clair, des garanties pour les victimes, des moyens de contrôle suffisants et une évaluation régulière de son efficacité.

Me Rama Valayden, «Senior Counsel» : «Le projet attend toujours une décision politique»

Le débat autour de l'introduction du bracelet électronique dans le système pénal revient régulièrement sur la table, sans jamais aboutir à une mise en oeuvre concrète. Prévu dans le cadre légal depuis 2011, ce dispositif reste, en 2026, toujours à l'état de projet, malgré les multiples appels en faveur de son application.

Le projet a été relancé à plusieurs reprises au fil des années, notamment lors de consultations pré-budgétaires, sans toutefois franchir le cap de l'implémentation. Les autorités invoquent généralement des contraintes financières importantes ainsi que la complexité technique du système, qui nécessite une coordination étroite entre la police, les services pénitentiaires et le judiciaire.

Des démarches avaient déjà été initiées à l'époque par l'ancien Attorney General, Me Rama Valayden, Senior Counsel, qui avait plaidé pour l'introduction progressive de ce dispositif et adressé une correspondance au ministère des Finances. Le bureau du secrétaire financier avait alors reconnu la pertinence des arguments avancés, notamment en ce qui concerne la réduction de la pression sur les établissements péniten-tiaires.

«Le concept envisagé consistait dans un premier temps en une phase pilote, avec un nombre limité d'appareils destinés à surveiller certains suspects en liberté provisoire. Une extension progressive du système était également évoquée, permettant d'élargir son utilisation à un plus grand nombre de cas», explique Me Rama Valayden.

«Cependant, malgré ces annonces répétées et les discussions institutionnelles, aucune mise en application effective n'a encore été enregistrée à ce jour. Le projet reste suspendu, en attente d'une décision politique et d'une évaluation finale des coûts et de la faisabilité.»