Congo-Kinshasa: Trois morts dans des affrontements liés à un conflit foncier à Kongolo

Trois personnes ont perdu la vie dans un conflit foncier qui a dégénéré en affrontements sanglants, mercredi 13 mai 2026, entre les habitants des villages Busilange et Kapalay, dans la chefferie de Benanyembo, territoire de Kongolo (Tanganyika).

Le bilan provisoire fait également état de plusieurs blessés et de déplacements de populations selon l'administrateur du territoire de Kongolo, Ngongo Mboka Miba.

Affrontements à l'arme blanche

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Selon l'autorité territoriale, le différend porte sur un conflit de "savane" qui oppose les deux communautés depuis plusieurs mois.

Les hostilités ont été déclenchées mercredi, et les habitants des deux villages se sont affrontés principalement à l'aide d'armes blanches.

Outre les trois décès signalés, plusieurs blessés sont actuellement pris en charge dans les centres de santé de Yenga et de Makutano. Ces violences ont également poussé de nombreux habitants à abandonner leurs foyers.

Intervention des forces de sécurité

Aussitôt alertées par le chef de la chefferie de Benanyembo, les autorités locales ont déployé une équipe mixte composée de la Police nationale congolaise (PNC) et des Forces armées de la RDC (FARDC) sur les lieux.

« Les dispositions ont été prises depuis hier. Une équipe de sécurité est sur place et nous attendons les rapports détaillés pour identifier formellement les victimes », a précisé l'administrateur Ngongo Mboka Miba.

L'autorité territoriale appelle les deux parties à la retenue et au calme, assurant que des efforts sont fournis par le conseil de sécurité local pour éradiquer ces conflits fonciers qui endeuillent régulièrement la région.