Afrique: Renforcement de la souveraineté alimentaire sur le continent - Pour faire face aux tensions mondiales, la France lance Farm+

À l'occasion du Sommet Africa Forward, coorganisé par la France et le Kenya à Nairobi les 11 et 12 mai, Proparco annonce le lancement de Farm+, une initiative renforcée en faveur de la sécurité alimentaire et de la souveraineté agricole en Afrique.

«Après la guerre en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient fragilise aujourd'hui à nouveau les systèmes alimentaires africains. La hausse des prix de l'énergie et des engrais menace directement les prochaines campagnes agricoles sur le continent.

Dans la continuité de Farm (Food & Agriculture Resilience Mission), lancée en 2022 par le Président de la République, Emmanuel Macron, FARM+ vise à accélérer le passage à l'échelle du financement des chaînes de valeur agricoles et du commerce agroalimentaire en Afrique », renseigne un communiqué de presse.

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Le volet privé de Farm, mis en oeuvre par Proparco, a déjà permis de mobiliser environ 200 millions d'euros de financement par an en faveur de la sécurité alimentaire en Afrique. Mais, bien que le secteur représente 20 % du PIB et fournisse près de la moitié des emplois du continent, il souffre d'une insuffisance de financement chronique. Avec Farm+, explique-t-on, Proparco entend désormais mobiliser davantage de capitaux privés pour financer les Pme agricoles, les agro-industries et les institutions financières engagées auprès de l'agriculture familiale Farm+ repose sur une conviction simple : le changement d'échelle ne pourra se faire qu'en mobilisant davantage les banques africaines pour financer durablement l'agriculture en Afrique.

«Mobiliser les banques africaines et sécuriser les échanges agricoles À Nairobi, Proparco signe un partenariat renforcé avec Ecobank, l'un des principaux groupes bancaires panafricains, présent dans plus de 30 pays africains. L'objectif : cofinancer des entreprises agro-industrielles, soutenir les PME ainsi que les campagnes agricoles et développer des mécanismes de partage de risque », explique-t-on.

Proparco lance également l'Africa AgriTrade Coalition qui rassemble plus de 16 banques africaines - cumulant un bilan consolidé d'environ 400 milliards d'euros (soit près de 430 milliards de dollars) - actives dans le financement du commerce agricole en Afrique. L'Africa AgriTrade Coalition vise à développer des mécanismes de cofinancement, de garanties et de partage de risque afin de financer des transactions agricoles de plus grande ampleur et sécuriser ainsi les approvisionnements - un enjeu clé de sécurité alimentaire pour l'Afrique.

Le déficit de financement du trade agricole sur le continent est aujourd'hui estimé à plus de 50 milliards de dollars, alors même que le trade finance joue un rôle clé dans les échanges internationaux : il permet de sécuriser les paiements et de réduire les risques dans les transactions commerciales.

Dans le secteur agroalimentaire, ces mécanismes sont particulièrement stratégiques pour garantir les flux agricoles dans un contexte de tensions logistiques et géopolitiques. Renforcer l'autonomie des systèmes alimentaires africains La crise au Moyen-Orient affecte directement un maillon essentiel des chaînes de valeur agricoles : les engrais. Fortement dépendants du gaz naturel, les engrais azotés subissent de fortes tensions d'approvisionnement et une hausse des prix estimée à près de 50 %, fragilisant particulièrement les systèmes agricoles africains, très dépendants des importations.

Face à cette situation, Proparco a décidé d'intensifier son action de financement dans le secteur des engrais, avec une approche en deux temps : soutenir à court terme le développement d'une production locale d'engrais en Afrique.

« Avec FARM+, nous franchissons une nouvelle étape pour répondre à l'urgence alimentaire tout en préparant l'avenir. En mobilisant davantage de financements, aux côtés de partenaires africains de premier plan comme Ecobank, nous renforçons les chaînes de valeur agricoles africaines et soutenons des solutions durables au service de la souveraineté alimentaire du continent », déclare Françoise Lombard, Directrice générale de Proparco.