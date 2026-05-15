Sénégal: Coopération numérique entre le pays et la Turquie - Un mémorandum d'entente signé entre l'Artp et le Btk

À l'heure où la régulation fait face à des mutations profondes liées à l'émergence de nouvelles technologies, à l'essor des services satellitaires, au développement accéléré du commerce électronique, à la centralité stratégique de la donnée dans les politiques publiques, mais également aux nouveaux risques induits par l'innovation, notamment en matière de cybersécurité et de cybercriminalité, une approche collaborative de la régulation s'impose plus que jamais.

Dans ce contexte, renseigne un communiqué de presse, l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) du Sénégal et l'Autorité des technologies de l'information et de la communication de Turquie (Btk) ont procédé, en marge du Symposium mondial des régulateurs 2026 à Ankara, à la signature d'un mémorandum d'entente historique visant à renforcer leur coopération dans les domaines des télécommunications, du numérique et des services postaux.

La cérémonie officielle, présidée par le Directeur général de l'Artp, Dahirou Thiam et le Président du Btk, Ömer Abdullah Karagözoğlu, a enregistré la présence de plusieurs personnalités de haut niveau.

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À travers cet accord, explique-t-on, l'Artp et le Btk entendent bâtir un cadre de coopération structuré, dynamique et orienté vers des résultats concrets. Le document renseigne que ce partenariat portera notamment sur le partage des meilleures pratiques réglementaires, le renforcement des capacités, l'accompagnement de l'innovation, le soutien à l'écosystème des start-ups, ainsi que la protection et l'amélioration de l'expérience des consommateurs.

Les deux institutions ambitionnent également de renforcer les échanges d'expertise, les formations techniques et les initiatives conjointes afin d'accélérer la transformation numérique et de promouvoir un développement inclusif, résilient et durable.

«Cette signature marque ainsi une nouvelle étape dans les relations entre le Sénégal et la Turquie, portée par une vision commune : celle de construire un avenir numérique souverain, innovant, compétitif et créateur de croissance au bénéfice des deux peuples », lit-on dans le communiqué.