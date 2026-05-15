Maroc: Une délégation marocaine prend part à un séminaire de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN

Une délégation du Parlement marocain a pris part, du 11 au 13 mai à Rome, à un séminaire du Groupe spécial pour la Méditerranée et le Moyen-Orient de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (AP-OTAN), consacrée à la crise au Moyen-Orient et à la situation au Sahel.

La délégation, conduite par M. Saber Kiaf, membre de la Chambre des rux discussions tenues lors de cet évènement qui a réuni des parlementaires des pays membres de l'OTAN et des pays partenaires, dont le Royaume.

Trois jours durant, les participants ont débattu des questions de sécurité, des interconnexions entre la Méditerranée élargie et le front oriental, de la coopération dans la région du Sahel et de la crise dans le Golfe.

M. Kiaf a mis en avant le rôle du Maroc à l'échelle régionale et internationale sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, à la faveur des réalisations en matière de développement accomplies dans tous les domaines.

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Dans une déclaration à la MAP, le député marocain a indiqué avoir eu une série d'entretiens avec plusieurs responsables dont le président de l'AP-OTAN, Marcos Perestrello de Vasconcellos, le président de la délégation italienne auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Lorenzo Cesa, et le président de la Fondation Med-Or et ancien ministre italien de l'Intérieur, Marco Minniti.

Il a fait savoir que ses interlocuteurs lui ont exprimé leur admiration pour la dynamique de développement en cours au Maroc, relevant que M. Perestrello de Vasconcellos a affiché sa volonté d'effectuer une visite dans le Royaume.

La délégation marocaine était composée des membres de la Chambre des Conseillers, M'barek Essoubai et Ismail El Alaoui, ainsi que du secrétaire de la délégation, Mohamed Taha.

Ce séminaire, qui se tient à l'occasion du 30e anniversaire de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, a été marqué par un message de la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, et les interventions du ministre de la Défense italien Guido Crosetto et du représentant spécial de l'Union européenne pour la région du Golfe, Luigi Di Maio.