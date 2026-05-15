Maroc: Atelier sur les médias au profit des participants à la 6e Session de la simulation du Sommet des enfants pour Al-Qods

Les enfants participant à la 6e Session de la simulation du Sommet international des enfants pour Al-Qods ont bénéficié, mercredi à Rabat, d'un atelier de formation dans le domaine des médias, organisé par l'Institut supérieur de l'information et de la communication (ISIC).

Cet atelier, auquel ont participé des enfants de 24 nationalités venues des quatre coins du monde, dont 6 élèves palestiniens, se propose de faire découvrir aux participants l'univers des médias et de la communication et de les initier aux techniques de production médiatique.

Les participants ont suivi une formation sur la présentation de contenus médiatiques, animée par le professeur à l'ISIC, Abdelouahhab Errami, au cours de laquelle les enfants ont pris part à des exercices de simulation d'émissions de débat dans le studio de l'Institut.

A cette occasion, le directeur de l'ISIC, Abdellatif Bensfia, a indiqué que l'organisation de cet atelier vise à "permettre à ces enfants d'adopter un discours médiatique juste vis-à-vis de la cause palestinienne, en les formant à prendre la parole et à s'exprimer devant la caméra".

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Dans une déclaration à la presse, M. Bensafia a précisé que l'atelier s'articule autour de la familiarisation des participants avec les règles professionnelles rigoureuses et les outils techniques, afin de leur permettre d'exprimer leurs positions de manière professionnelle, en adéquation avec les objectifs du Sommet international des enfants pour Al-Qods.

Dans une déclaration similaire, Fidaa Ibrahim Chaaban, de la Direction de l'éducation et de l'enseignement à Al-Qods, a noté que la participation à cette formation spécialisée dans les domaines de la réalisation, de la présentation et de la prise de vue constitue une "expérience exceptionnelle" pour les enfants.

Et d'ajouter que cette formation contribue à sensibiliser les enfants à la manière d'aborder les médias avec professionnalisme ainsi qu'à se présenter avec assurance devant la caméra, tout en "prenant conscience de leur droit de choisir les questions auxquelles ils souhaitent répondre ou de s'abstenir de le faire, afin d'exprimer leurs positions et d'aborder les questions relatives à leur pays".

De son côté, Daoud, l'un des enfants palestiniens participant à la 6e Session de la simulation du Sommet international des enfants pour Al-Qods, a exprimé, dans une déclaration à la presse, sa fierté de représenter les enfants maqdessis lors de cette édition, soulignant que l'objectif de cette participation est de renforcer la présence des enfants palestiniens dans les médias internationaux en tant qu'individus créatifs, dotés d'ambition et de talents.

La 6e Session de la simulation du Sommet international des enfants pour Al-Qods coïncide avec la désignation de Rabat comme Capitale arabe des médias 2026. Ses travaux reproduisent ceux d'un sommet international des ministres de la Communication, avec la participation des enfants eux-mêmes.