Maroc: Appel à passer d'une logique de consommation de l'eau à une gestion circulaire de la ressource hydrique

Les participants à un panel organisé mercredi à Marrakech, dans le cadre de la 9e édition du Salon international des technologies de l'eau, de l'assainissement et de l'énergie (SITeau), ont mis l'accent sur la nécessité de passer d'une logique de consommation de l'eau à une logique de gestion circulaire de la ressource hydrique, afin d'optimiser les usages, renforcer la qualité et la résilience des systèmes.

"Le contexte actuel, marqué par le affirmé hydrique, la pression industrielle, l'urbanisation accélérée et les exigences sanitaires croissantes, impose un changement profond de paradigme dans la gestion de la ressource hydrique", ont relevé les intervenants à cette session tenue sous le thème "Pour l'effectivité du nexus EEAS: une gouvernance et un financement innovants et articulés entre différents niveaux".

Dans ce cadre, les participants ont souligné que le véritable enjeu de l'eau au Maroc ne réside plus uniquement dans la disponibilité de la ressource, mais surtout dans la capacité collective à préserver sa qualité, optimiser son utilisation et intégrer chaque goutte dans une logique d'économie circulaire.

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Pour le directeur général adjoint de la Société régionale multiservices Marrakech-Safi (SRM-MS), Adil Daoudi, la réforme des sociétés régionales multi-services vise à rapprocher les services essentiels des citoyens à l'échelle des régions, à travers une gestion intégrée de l'eau potable, de l'électricité et de l'assainissement liquide.

Il a également mis en avant l'importance d'un modèle de financement durable permettant de soutenir les investissements et d'assurer la pérennité de l'exploitation, tout en favorisant la mutualisation des ressources afin de renforcer la qualité et la continuité du service public.

Pour sa part, Nicolas Imbert, expert en résilience des territoires et en santé globale, a souligné que la gouvernance de l'eau s'inscrit dans une dynamique internationale progressive, marquée par les grands accords et forums climatiques, insistant sur le rôle des collectivités locales dans la mise en oeuvre des solutions.

Il a également mis l'accent sur la nécessité d'adopter une approche intégrée liant eau, climat et biodiversité, ainsi que la prise en compte des risques et conflits d'usage à travers des outils de résilience et des cadres juridiques adaptés.

De son côté, Saad Azzaoui, directeur Asset management et ESG au sein du groupe Managem, a présenté une stratégie basée sur trois axes, à savoir compétences, intégration ESG et développement d'offres durables, mettant l'accent sur la nécessité d'investir dans les eaux non conventionnelles et les énergies renouvelables, ainsi que le recyclage des eaux usées.

Il a aussi appelé à renforcer la gouvernance et les mécanismes de financement pour accompagner la transition hydrique et énergétique des industries.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SITeau est initié en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), la Coalition marocaine pour l'eau (COALMA), l'Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech, et des acteurs médiatiques et institutionnels.

Le programme scientifique de cette édition propose une rencontre intergénérationnelle intitulée "Intergenerational 4 Water", qui réunit jeunes et experts autour du thème "Le nexus eau-énergie-agriculture-santé au service du développement durable : le cas du Maroc", dans une logique de transmission et de partage d'expériences.

Au menu figurent également une compétition de golf visant à promouvoir les golfs écologiques, une exposition consacrée aux métiers de l'eau, de l'assainissement et de l'énergie avec l'intégration des secteurs de l'agriculture et de la santé, en plus d'un atelier ludique destiné aux enfants, axé sur le thème "L'eau, école de citoyenneté".