Maroc: 23ème Concours national de musique à Rabat

La 23e édition du Concours national de musique du Maroc (CNMM) aura lieu du 28 juin au 4 juillet à Rabat, à l'initiative de la Fondation Ténor pour la culture.

Placé sous l'égide de la Fondation de l'Académie du Royaume du Maroc, ce rendez-vous incontournable dédié à la promotion des talents musicaux à l'échelle nationale est ouvert aux participants âgés de 7 à 30 ans, dans diverses disciplines, dont le piano, les cordes frottées et la musique de chambre, tout en s'ouvrant, pour la première fois, à la famille des instruments à vent, indique un communiqué des organisateurs.

Les épreuves seront accessibles gratuitement au grand public ainsi qu'à l'ensemble des manifestations parallèles, incluant le festival en marge du concours avec des concerts de musique de chambre et concert de l'Orchestre Philharmonique du Maroc.

Depuis plus de 22 ans, le CNMM s'impose comme une plateforme d'excellence, révélant et accompagnant des musiciens de tous âges et de tous horizons.

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Cette édition, dont la clôture des inscriptions est fixée au 20 mai, s'érige en véritable espace d'expression, d'échange et de perfectionnement, contribuant activement au dynamisme du paysage culturel marocain.

Au-delà de la compétition, le CNMM offre une expérience pédagogique et artistique de haut niveau, permettant aux candidats de confronter leur travail à l'exigence d'un jury prestigieux.

Pour le piano, il est présidé par Abdel Rahman El Bacha, accompagné de Maria Gabriela Quel, Jorge Martins et Joseph Birnbaum. En ce qui concerne les cordes, le jury est placé sous la présidence d'Olivier Seube, entouré de Kacper Nowak et Alexandra Soumm.

La catégorie des vents, quant à elle, est supervisée par Ilyes Boufadden en qualité de président, aux côtés de Vincent Penot et Corentin Billet. Enfin, le jury de musique de chambre est constitué par la réunion des membres des commissions piano et cordes.

A travers cette 23e édition, le CNMM réaffirme son engagement en faveur de la valorisation de la jeunesse artistique et de la transmission de l'excellence musicale, conclut le communiqué.

Bouillon

Résidence artistique

L'artiste contemporain Maxime Gralet présentera, du 15 au 29 mai à Tanger, sa résidence artistique intitulée "Les Jarres amoureuses", une installation céramique qui explore les liens entre mémoire, transmission et mutation culturelle.

S'inscrivant à la croisée de la création contemporaine et des savoir-faire artisanaux, ce projet réunit un corpus de formes en constante transformation, conçues comme des "vestiges vivants" interrogeant les rapports entre héritage et expérimentation artistique.

A travers des pièces remodelées et déformées, l'artiste développe une réflexion plastique et conceptuelle autour de la dialectique entre ancien et contemporain, plein et vide, où le corps et le geste occupent une place centrale dans le processus créatif.

Inspiré notamment des traditions céramiques de Safi, le projet propose une réinterprétation de cet héritage dans un contexte artistique actuel, transformant chaque pièce en espace de convergence entre mémoire, patrimoine et renouvellement esthétique.

Projection

L'Institut français de Tétouan accueille, le 22 mai, la projection du documentaire "Le chant des forêts" du photographe et réalisateur français Vincent Munier.

Tourné au coeur des Vosges, ce film poétique propose une immersion sensorielle dans le monde sauvage, à travers le regard de trois générations unies par la même passion de la nature: Michel Munier, naturaliste, son fils Vincent et son petit-fils Simon. Cerfs, lynx, renards, oiseaux rares et grand tétras composent cette ode à la forêt et au vivant.

Le documentaire invite le spectateur à redécouvrir la richesse discrète des écosystèmes forestiers, dans un cinéma du silence et de l'émerveillement.