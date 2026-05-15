Maroc: Participation du pays à la réunion du comité exécutif de l'Association internationale des autorités anticorruption

Le président de l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), Mohamed Benalilou, a participé, mercredi à Budapest (Hongrie), en sa qualité de membre, aux travaux de la première réunion du comité exécutif de l'Association internationale des autorités anticorruption (IAACA) au titre de l'année 2026.

Cette réunion a été l'occasion d'examiner plusieurs questions liées au renforcement de la coopération internationale entre les instances de lutte contre la corruption, ainsi qu'au développement de mécanismes de coordination et d'échange d'expériences et de bonnes pratiques, indique un communiqué de l'INPPLC.

Les membre du Comité ont également examiné les programmes de l'IAACA relatifs au renforcement des capacités et à l'adaptation aux nouvelles évolutions en matière de gouvernance, de probité et de lutte contre la corruption, compte tenu des défis numériques, de l'influence croissante de l'intelligence artificielle et des flux financiers transfrontaliers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A cette occasion, M. Benalilou a salué l'action soutenue de l'association internationale pour renforcer la formation, consolider les capacités et promouvoir la coopération entre les institutions membres, soulignant l'importance de développer des espaces de travail collectif et d'échange de pratiques et d'expériences, afin de renforcer l'efficacité des politiques publiques visant à prévenir et à lutter contre la corruption.

Cité par le communiqué, M. Benalilou a également réaffirmé l'adhésion du Royaume du Maroc, à travers l'INPPLC, aux différentes initiatives et programmes lancés par l'association, ainsi que son soutien à tous les efforts visant à renforcer la coopération internationale, dans le cadre d'une approche fondée sur le partage des expériences, la solidarité institutionnelle et l'unification des efforts pour relever les défis communs.

Lors de cette réunion, le comité exécutif a porté son choix sur la ville de Marrakech pour accueillir les travaux de la prochaine assemblée générale de l'IAACA, prévue au cours de la troisième semaine de novembre 2026, coïncidant avec la célébration du 20e anniversaire de la création de l'association.

Ce choix reflète la place dont jouit désormais le Maroc au sein de l'écosystème international de la probité et de la lutte contre la corruption, ainsi que la confiance croissante dans ses rôles institutionnels aux niveaux régional et international.

A cette occasion, M. Benalilou a invité les différentes instances et autorités membres à participer à cet événement international majeur, qui constituera une étape décisive pour l'échange de points de vue et d'expériences sur les nouveaux défis liés à la probité et à la gouvernance, ainsi que pour le renforcement de la coopération internationale en matière de prévention et de lutte contre la corruption.

L'IAACA, qui est le plus grand réseau international spécialisé dans la lutte contre la corruption et la promotion de la probité, compte parmi ses membres 194 instances, autorités et institutions chargées de la lutte contre la corruption, représentant plus de 120 pays à travers le monde.

Elle constitue une plateforme internationale de référence pour l'échange d'expériences, le renforcement de la coopération et le développement des capacités institutionnelles dans ce domaine.