Maroc: Service militaire - Les critères d'établissement des listes des conscrits au titre du prochain contingent au menu d'une réunion au ministère de l'Intérieur

14 Mai 2026
Libération (Casablanca)

La Commission centrale du recensement relatif au service militaire a tenu, mercredi au siège du ministère de l'Intérieur, une réunion consacrée à l'établissement des critères à adopter pour déterminer les noms des jeunes, de sexes masculin et féminin, appelés à accomplir le service militaire au titre du prochain contingent, a annoncé le ministre de l'Intérieur.

"En application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, au sujet des mesures nécessaires pour l'intégration de la prochaine promotion des conscrits au service militaire à partir du 1er septembre 2026, la Commission centrale du recensement relatif au service militaire s'est réunie sous la présidence d'un juge président de Chambre à la Cour de cassation, en présence des représentants des départements gouvernementaux concernés, des services militaires et sécuritaires ainsi que des institutions et organismes de gouvernance représentés au sein de la Commission, pour fixer les critères à même de déterminer les noms des jeunes, de sexes masculin et féminin, appelés à accomplir le service militaire au titre du prochain contingent", indique le ministre dans un communiqué.

A la lumière des critères fixés par la Commission centrale, les listes comportant les noms des appelés concernés seront établies en tenant compte du classement et des grades indiqués par les autorités militaires compétentes, précise la même source, notant que ces listes seront transmises aux autorités dans les meilleurs délais afin de leur permettre d'engager les démarches relatives à la convocation des appelés et à leur incorporation au service militaire à la date fixée.

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