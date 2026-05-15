Cameroun: Traite humaine au pays - 17 jeunes sauvés d'un réseau criminel vers la Malaisie

Le 14 mai 2026, la gendarmerie de Bwélélo a démantelé un réseau de traite humaine opérant depuis Dibombari. Dix-sept jeunes Camerounais étaient retenus dans un lieu clandestin, conditionnés pour un transfert illégal vers la Malaisie. Chacun avait payé 550 000 francs CFA pour une promesse d'emploi fictive.

Une alerte pastorale qui déjoue le trafic

L'opération démarre grâce à un signal inhabituel. Le pasteur Movuh Derick alerte les autorités après l'évasion de deux victimes d'une planque située à Yapaki. Sans cette fuite, le réseau aurait probablement opéré sans encombre.

La brigade de Bwélélo, sous la direction du Major Samuel Bouazoc, engage rapidement les investigations avec l'appui de la gendarmerie de Mbanga. Le réseau est localisé, les victimes identifiées, les suspects encerclés.

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Quatre personnes sont interpellées : Effim Leonel, 30 ans, Mbi Betty, 26 ans, Ako Boris, 28 ans, et Nafissatou Berinyuy, 25 ans. Parmi les dix-sept victimes rescapées figure Ewang Josiane, 18 ans.

Pourquoi ces jeunes sont-ils tombés dans le piège ?

La vulnérabilité économique constitue le terreau principal de ce type de trafic d'êtres humains. Au Cameroun, le chômage des jeunes diplômés dépasse structurellement les 30 % dans les zones urbaines secondaires. Les offres d'emploi à l'étranger, même invérifiables, exercent une attraction puissante.

Le réseau a exploité cette fragilité avec méthode. Les recruteurs ne promettaient pas des salaires faramineux. Ils vendaient une procédure crédible : documents de voyage, accompagnement, départ organisé. Assez rassurant pour convaincre des familles entières de contribuer financièrement.

La somme exigée, 550 000 francs CFA représente plusieurs mois de salaire moyen au Cameroun. Elle ancre la crédibilité de l'offre tout en rendant les victimes financièrement captives.

Comment fonctionne un réseau de fraude en ligne couplé à la traite ?

Le réseau criminel de Dibombari illustre un schéma désormais documenté à l'échelle du continent africain. Les enquêteurs ont établi que l'opération reposait sur trois mécanismes distincts.

Premier mécanisme : la diffusion de fausses offres d'emploi en Malaisie via les réseaux sociaux. Ces annonces ciblent les jeunes actifs des zones périurbaines, souvent moins équipés pour vérifier l'authenticité d'une offre professionnelle internationale.

Deuxième mécanisme : la collecte de fonds sous couvert de frais administratifs. Chaque victime verse 550 000 francs CFA, présentés comme le coût des documents officiels. L'argent est encaissé avant tout départ réel.

Troisième mécanisme : la séquestration dans une planque. Une fois l'argent collecté, les victimes sont regroupées dans un lieu de détention clandestin. La destination finale travail forcé, exploitation sexuelle ou revente à d'autres réseaux reste l'élément le plus opaque des investigations en cours.

La Malaisie n'est pas un choix anodin. Ce pays figure dans les rapports internationaux comme une zone de transit active pour les flux de traite en provenance d'Afrique subsaharienne.

Une criminalité en expansion rapide

Cette affaire va accélérer les opérations de surveillance dans le couloir Dibombari-Mbanga. Les autorités ont d'ores et déjà appelé la population à signaler toute offre d'emploi suspecte sur les réseaux sociaux. La vigilance communautaire reste le premier rempart contre ces dispositifs.

Le problème est structurel. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) estime que la traite des personnes en Afrique subsaharienne a augmenté de 40 % entre 2019 et 2023. Le numérique amplifie l'efficacité des recruteurs : un seul compte Facebook peut toucher des milliers de profils vulnérables en quelques heures.

Sans politique publique ciblée sur la prévention du trafic d'êtres humains au Cameroun éducation aux arnaques en ligne, bourses d'insertion professionnelle, renforcement des capacités judiciaires ces réseaux se reconstitueront.

Dix-sept rescapés, mais combien n'ont pas eu cette chance ?

L'alerte du pasteur Movuh Derick a probablement sauvé dix-sept vies. Elle pose néanmoins une question plus large : combien de réseaux similaires opèrent aujourd'hui sans qu'une évasion providentielle ne déclenche l'intervention des forces de l'ordre ?

La réponse se trouve moins dans les brigades de gendarmerie que dans les familles, les quartiers, les communautés religieuses. Ce sont eux, les premiers détecteurs. Ce sont eux, la première ligne.