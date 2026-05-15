Afrique: Football - Le pays fait match nul face au Mali pour son entrée en CAN U17

Luanda — L'Angola a fait match nul et vierge (0-0) contre le Mali ce jeudi à Rabat, pour son entrée en lice dans le 16e Championnat d'Afrique des Nations U17, qui se déroule au Royaume du Maroc.

Le gardien et capitaine de l'équipe nationale, Gelson Dala, s'est distingué en neutralisant les actions dangereuses de l'adversaire, lors d'un match où son équipe a éprouvé de nombreuses difficultés à construire ses attaques. Il a été considéré comme le meilleur joueur sur le terrain.

Les deux équipes comptent un point chacune dans le groupe C, qui accueillera plus tard le match Mozambique-Tanzanie.

L'Angola jouera à nouveau dimanche (17 mai) contre la Tanzanie et terminera la phase de groupes, le 20 mai, contre le Mozambique.

Aujourd'hui également, le Sénégal affronte l'Afrique du Sud et l'Algérie croise le Ghana dans le groupe D.