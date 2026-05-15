Angola: Le gouvernement garantit la progression de carrière dans la Communication sociale

Luanda — La progression de carrière des professionnels de la communication sociale publique sera mise en oeuvre dès ce mois-ci, a assuré ce jeudi à Luanda le secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas Albino.

Grâce à cette mesure du gouvernement angolais, les salaires des professionnels des médias publics seront revalorisés conformément à l'accord signé en septembre 2025, qui prévoyait déjà une augmentation de 31 % en octobre de la même année.

Lors d'une conférence de presse, Nuno Caldas a déclaré que ce critère s'inscrivait dans une logique positive de valorisation des professionnels de base.

Le responsable a ajouté que le dispositif comprenait également des améliorations des conditions de travail dans les médias publics, afin de renforcer le secteur et de garantir la liberté de la presse.

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De son côté, le secrétaire d'État au Travail et à la Sécurité sociale, Pedro Filipe, a souligné que le processus de progression de carrière, mené à bien au premier trimestre de cette année, est achevé et concerne plus de 90 % des travailleurs.

Il a déclaré qu'un climat de dialogue et de partenariat avait prévalu entre le gouvernement et le syndicat des journalistes tout au long du processus, un climat constructif ayant permis d'aboutir à un résultat positif.

Le secrétaire général du Syndicat des journalistes angolais, Pedro Miguel, a annoncé la tenue d'une assemblée générale des travailleurs vendredi afin d'examiner la proposition du gouvernement concernant le versement de l'indemnité d'avancement de carrière et de décider de la suspension de la première phase de la grève, prévue les 18, 19 et 20 de ce mois.