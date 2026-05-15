Angola: L'ANPG et Standard Bank signent un mémorandum d'entente pour le développement des entreprises pétrolières

Luanda — L'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG) et Standard Bank Angola (SBA) ont signé jeudi à Luanda un mémorandum d'entente visant à soutenir et à renforcer les entreprises locales du secteur pétrolier.

Ce document, signé par le président du Conseil d'administration de l'ANPG, Jerónimo Paulino, et le président de la Commission exécutive de Standard Bank Angola, Luís Teles, prévoit un investissement d'environ 80 millions de dollars sur deux ans pour accompagner les entreprises du secteur pétrolier.

Le directeur exécutif de la division PME de la SBA, Fernando Chivinda, a indiqué que l'objectif principal est d'accompagner plus d'un millier d'entreprises au cours des deux prochaines années grâce à des sessions de formation destinées à 30 entreprises par groupe.

Selon le responsable, ce programme de renforcement des capacités, destiné aux prestataires de services du secteur pétrolier et visant à faciliter l'accès à de nouveaux marchés, débutera en juin prochain.

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De son côté, Luís Teles, président de la Commission exécutive de Standard Bank, a salué le protocole d'accord, y voyant l'expression d'une vision commune de l'avenir de l'Angola, où la croissance économique serait véritablement inclusive et durable.

« Nous souhaitons voir les entreprises angolaises plus fortes, mieux structurées et plus compétitives. Nous voulons voir davantage de jeunes et de femmes rejoindre ce secteur », a-t-il déclaré.

Le directeur de l'ANPG, Jerónimo Paulino, a souligné que le protocole renforcera les capacités organisationnelles, financières et de redressement des entreprises nationales, améliorera leur compétitivité et leurs performances techniques, et contribuera à la création de nouvelles opportunités commerciales.

Jerónimo Paulino a ajouté que cette initiative agit directement sur la capacité effective des entreprises nationales à être compétitives, à croître et à créer de la valeur de manière durable.

Il a expliqué que ce protocole de coopération s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Décret présidentiel n° 271/20, qui encadre la politique de contenu local.

« Parler de contenu local, c'est parler de promotion de l'entrepreneuriat national, de valorisation de la main-d'oeuvre, de renforcement de la compétitivité économique et de maximisation de la valeur créée sur le territoire national », a-t-il déclaré.

Le directeur de l'ANPG a jugé l'initiative pertinente car elle facilite l'accès au financement bancaire et, par conséquent, les investissements.

Selon le responsable, en promouvant la formation des entreprises, notamment dans les domaines de la finance, du management, de la conformité, du développement durable et de la gouvernance, ce partenariat permet aux entreprises nationales de devenir plus solides, structurées et crédibles auprès du secteur bancaire.