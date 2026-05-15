Afrique: Mondial 2026 - Le triomphe de l'Afrobeats au service de l'éducation sur le continent

Alors que l'Afrique s'apprête à marquer l'histoire avec une présence record de neuf sélections lors de la Coupe du Monde 2026, c'est sur le terrain culturel et social que le continent prend déjà les devants. Le lancement du titre « Dai Dai », porté par le Nigérian Burna Boy, positionne l'Afrique au cœur de l'identité de ce tournoi planétaire, tout en activant un levier financier majeur pour l'éducation des jeunes africains.

Le choix de Burna Boy pour interpréter l'hymne officiel aux côtés de la star Shakira n'est pas une simple collaboration artistique. C'est une reconnaissance de la puissance de l'industrie musicale africaine. Comme le souligne le média Afrik.com, la FIFA s'appuie sur la figure la plus exportée de l'afrobeats pour incarner une compétition qui se veut plus ouverte que jamais au continent. Pour l'Afrique, qui bénéficie pour cette édition d'un élargissement historique du nombre de places qualificatives, voir l'un de ses fils au sommet de l'affiche musicale confirme que le continent est désormais un acteur incontournable de la culture globale.

L'aspect le plus crucial de cette annonce réside dans la destination des fonds générés. Les redevances de « Dai Dai » seront versées au Fonds mondial pour l'éducation des citoyens de la FIFA. Le journal Afrik.com précise, dans ses colonnes, que les enfants du continent africain, où les besoins en infrastructures scolaires et sportives sont les plus pressants, seront les premiers bénéficiaires de cette manne financière. L'objectif est de collecter 100 millions de dollars d'ici la fin du tournoi pour offrir un meilleur accès à l'éducation dans les communautés les plus fragiles.

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En liant le succès d'un titre musical à la construction d'écoles et de terrains de football en Afrique, cette Coupe du Monde 2026 tente de laisser un héritage concret au-delà des pelouses nord-américaines.

Si la finale du 19 juillet promet un spectacle révolutionnaire inspiré du Super Bowl avec Shakira, l'Afrique attend avec impatience de voir si Burna Boy portera une nouvelle fois les couleurs du continent lors de cet événement suivi par des milliards de personnes. Ce qui est certain, c'est que par la voix de son "African Giant", le continent a déjà commencé à marquer ses premiers points.