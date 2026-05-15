Tunisie: Foot/Ligue 1 (30e et dernière journée) - Les résultats complets

Résultats complets de la 30e et dernière journée de la Ligue 1 du football professionnel, à l'issue des matches disputés jeudi :
Les résultats
Jeudi 14 mai
A Radès:
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- Club Africain 1 Saidou Khan (68)
- O.Béja 1 Haythem Ben Mbarek (59)
- A Monastir:
- US Monastir 3 Ibrahim Souissi (5 et 53), Malek Miledi (76)
- AS Soliman 0
- A Métlaoui:
- ES Métlaoui 0
- JS Kairouan 0
- A Ben Guerdane:
- US Ben Guerdane 0
Espérance ST 1 Hamza Rafia (37)
A Sfax:
- CS Sfaxien 3 Omar Ben Ali (1 et 28), Ali Maaloul (45)
- ES Sahel 1 Oussema Abid (82)
- Déjà joués
. Mercredi 13 mai
- A Bizerte:
- CA Bizertin 0
- ES Zarzis 2 Yakubu Sadiq Abubakar (17), Khalil Kassab (89 sp)
A Gabés:
- AS Gabès 0
- Stade Tunisien 1 Youssef Saafi (52)
. Mardi 12 mai
Au Zouiten:
- JS Omrane 2 Firas Mahdouani (
- , Chiheb Zoghlami (90+1 sp)
- AS Marsa 2 Youssouf Dao (30), Yosri Arfaoui (61)
- Classement final: Pts J G N D BP BC Dif
- Club Africain 66 30 19 9 2 43 10 +33 Champion
- Espérance ST 63 30 18 9 3 45 11 +34
- CS Sfaxien 62 30 18 8 4 43 13 +30
- Stade Tunisien 48 30 12 12 6 28 14 +14
- US Monastir 45 30 11 12 7 27 19 +10
- ES Zarzis 41 30 11 8 11 30 28 +02
- Etoile du Sahel 41 30 11 8 11 28 30 -02
- ES Métlaoui 40 30 9 13 8 19 25 -06
- JS Omrane 36 30 10 6 14 24 33 -09
- US Ben Guerdane 35 30 8 11 11 18 22 -04
- AS Marsa 35 30 11 2 17 26 33 -07
- CA Bizertin 33 30 8 9 13 18 29 -11
- O. Béja 32 30 9 5 16 18 39 -21
- JS Kairouan 31 30 9 4 17 20 41 -21 Reléguée en Ligue 2
- AS Soliman 27 30 6 9 15 15 31 -16 Relégué en Ligue 2
- 1AS Gabès 18 30 3 9 18 11 37 -26 Relégué en Ligue 2