Tunisie: Foot/Ligue 1 (30e et dernière journée) - Les résultats complets

14 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Résultats complets de la 30e et dernière journée de la Ligue 1 du football professionnel, à l'issue des matches disputés jeudi :

Les résultats

Jeudi 14 mai

A Radès:

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  • Club Africain 1 Saidou Khan (68)
  • O.Béja 1 Haythem Ben Mbarek (59)
  • A Monastir:
  • US Monastir 3 Ibrahim Souissi (5 et 53), Malek Miledi (76)
  • AS Soliman 0
  • A Métlaoui:
  • ES Métlaoui 0
  • JS Kairouan 0
  • A Ben Guerdane:
  • US Ben Guerdane 0

Espérance ST 1 Hamza Rafia (37)

A Sfax:

  • CS Sfaxien 3 Omar Ben Ali (1 et 28), Ali Maaloul (45)
  • ES Sahel 1 Oussema Abid (82)
  • Déjà joués

. Mercredi 13 mai

  • A Bizerte:
  • CA Bizertin 0
  • ES Zarzis 2 Yakubu Sadiq Abubakar (17), Khalil Kassab (89 sp)

A Gabés:

  • AS Gabès 0
  • Stade Tunisien 1 Youssef Saafi (52)

. Mardi 12 mai

Au Zouiten:

  • JS Omrane 2 Firas Mahdouani (
  • , Chiheb Zoghlami (90+1 sp)
  • AS Marsa 2 Youssouf Dao (30), Yosri Arfaoui (61)
  • Classement final: Pts J G N D BP BC Dif
  1. Club Africain 66 30 19 9 2 43 10 +33 Champion
  2. Espérance ST 63 30 18 9 3 45 11 +34
  3. CS Sfaxien 62 30 18 8 4 43 13 +30
  4. Stade Tunisien 48 30 12 12 6 28 14 +14
  5. US Monastir 45 30 11 12 7 27 19 +10
  6. ES Zarzis 41 30 11 8 11 30 28 +02
  7. Etoile du Sahel 41 30 11 8 11 28 30 -02
  8. ES Métlaoui 40 30 9 13 8 19 25 -06
  9. JS Omrane 36 30 10 6 14 24 33 -09
  10. US Ben Guerdane 35 30 8 11 11 18 22 -04
  11. AS Marsa 35 30 11 2 17 26 33 -07
  12. CA Bizertin 33 30 8 9 13 18 29 -11
  13. O. Béja 32 30 9 5 16 18 39 -21
  14. JS Kairouan 31 30 9 4 17 20 41 -21 Reléguée en Ligue 2
  15.  AS Soliman 27 30 6 9 15 15 31 -16 Relégué en Ligue 2
  16. 1AS Gabès 18 30 3 9 18 11 37 -26 Relégué en Ligue 2

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