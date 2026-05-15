Tunisie: Ligue 1 - L'O.Béja assure son maintien, la JS Kairouan quitte l'élite

L'Olympique de Béja a assuré son maintien en Ligue 1 à la faveur de son match nul avec le Club Africain (1-1) associé au nul de la JS Kairouan à Metlaoui (0-0), jeudi, en clôture de la 30e et dernière journée.

Les Béjaois, confrontés ce jeudi au Club Africain, sacré champion depuis la précédente journée, ont ouvert le score à la 49e minute par Haythem Ben Mbarek, avant que les clubistes n'égalisent à la 68e par Saidou Khan. Ce score de parité suffit au club de Béja pour se maintenir parmi l'élite puisque la JS Kairouan, son concurrent direct pour le maintien, a été également condamné au nul face à l'ES Metlaoui (0-0). L'O.Béja boucle ainsi la saison à la 13e place avec 32 points, à une longueur d'avance sur la JS Kairouan qui accompagnera la saison prochaine l'AS Gabès et l'AS Soliman en Ligue 2.