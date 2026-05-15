Tunisie: La transition énergétique au pays, bientôt une réalité palpable

Comme l'on s'y attendait et au vu des défis majeurs auxquels fait face notre pays dans le domaine énergétique, les autorités compétentes ont mis en place une stratégie destinée à rationaliser les énormes dépenses générées en la matière grâce au recours massif au photovoltaïque et autres énergies nouvelles et renouvelables.

Et comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même : l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (Anme) a engagé un processus appelé à réaliser une optimisation de l'utilisation des moyens dans les établissements publics, d'où le remplacement de dix mille climatiseurs obsolètes par des unités de classe 1 au sein de 80 institutions étatiques.

Il s'agit d'une action en vue d'améliorer le confort des usagers, mais elle permet, également et surtout, de réduire les émissions de CO2 de 6 000 tonnes par an, tout en transformant les bâtiments administratifs, souvent énergivores, en modèles de sobriété active et d'économie de dépenses.

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De plus, avec 631 projets d'investissement recensés, la transition n'est plus un simple rêve, mais bel et bien une réalité palpable et comptable, à savoir 60 gigawattheures d'économies obtenues au bout de chaque année, sans oublier que l'objectif reste de faire baisser la consommation globale de près de 30 pour cent.

Ce plan quadriennal, bénéficiant d'un financement de l'ordre de deux cents millions de dinars, est illustré, il y a un mois, par la concrétisation par l'agence Tunis-Afrique Presse (TAP) d'une couverture de 70% de ses besoins en électricité par une centrale de 40 kWc permettant une réduction de l'ordre de 70%.

Il faut dire que la Tunisie est tenue d'accélérer la transition énergétique de son secteur public afin d'atteindre l'objectif escompté, en l'occurrence la réduction de 30 pour cent en la matière dans quatre cents établissements sur une durée de quatre ans, en portant la part des énergies renouvelables à 35% à l'orée de 2030.

Rappelons qu'il est indispensable de passer à des paliers supérieurs afin de remplacer les anciens équipements par des solutions susceptibles d'alléger la charge des subventions publiques allouées au secteur de l'énergie, sachant que l'achèvement complet du programme devrait faire gagner des milliers de tonnes de dioxyde de carbone par an. En un mot, la transition énergétique en Tunisie est déterminante pour le pays afin de réduire un déficit énergétique qui a fortement pesé sur le budget public au cours de ces dernières années.