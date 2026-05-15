Tunisie: Cet été 2026 au pays, une chaleur étouffante et des records de températures extrêmes, selon Amer Bahba

Le bassin méditerranéen s'apprête à faire face à des anomalies thermiques sans précédent, c'est ce qu'a annoncé l'enseignant et chercheur en climatologie Amer Bahba. Se basant sur les derniers modèles climatiques internationaux, il indique que l'été 2026 s'annonce comme l'un des plus chauds jamais enregistrés en Tunisie et en Afrique du Nord.

Décidément, les prévisions saisonnières pour les mois à venir confirment une tendance lourdement chaude de notre région. Lors d'une intervention accordée ce matin du jeudi 14 mai 2026 sur les ondes de Jawhara FM, l'enseignant agrégé en géographie et chercheur spécialisé en climatologie, Amer Bahba, a averti que l'été 2026 se classera parmi les plus étouffants de l'histoire moderne de la Tunisie. Une annonce qui donne des sueurs froides à bien des Tunisiens !

Pis encore, l'intervenant a ajouté que cette vague de chaleur serait d'une intensité exceptionnelle et ne serait pas un phénomène isolé. Et ce, puisqu'elle s'inscrirait dans une dynamique globale de surchauffe touchant simultanément l'Europe du Sud, l'Afrique du Nord et l'ensemble du bassin méditerranéen.

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Il est d'ailleurs à noter que les simulations numériques issues des centres météorologiques mondiaux les plus pointus indiquent que ce dôme de chaleur atteindra son paroxysme durant les mois de juillet et d'août en se manifestant par des vagues de chaleur successives et prolongées et des températures maximales qui dépasseront très largement les normales de saison.

Cette détérioration des conditions climatiques se fait déjà ressentir aux portes de la Tunisie, témoignant de l'arrivée imminente des masses d'air sahariennes. Le climatologue a ainsi mis en évidence une canicule sévère qui frappe actuellement la Libye voisine, en particulier ses régions méridionales, où le thermomètre s'affole pour atteindre des niveaux critiques et inquiétantes.

Les prévisions locales, a-t-il ajouté, annoncent des pics étouffants de chaleur tant ils peuvent grimper jusqu'à 48 degrés Celsius dès samedi prochain, illustrant de manière concrète l'installation précoce de ce système anticyclonique puissant qui menace de paralyser la région et de pousser les infrastructures énergétiques et de santé dans leurs derniers retranchements tout au long de la période estivale...