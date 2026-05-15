Tunisie: UNOPS - Deux décennies de projets au pays

L'Unops vient de célébrer 20 ans d'existence en Tunisie. A cette occasion, Jorge Moreira da Silva Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies et Directeur Exécutif de l'agence et Sanjay Mathur Directeur Général de l'Unops se sont félicités de la collaboration et du partenariat fructueux avec les ministères et les institutions tunisiennes qui ont permis à plusieurs projets de voir le jour.

Le dernier en date: l'acquisition et l'implémentation d'un robot chirurgical à l'hôpital Charles Nicolles, qui est le premier du genre sur le continent africain dans le secteur public. "Nous sommes ici depuis 20 ans. Nous travaillons avec les gouverneurs, les institutions locales. L'Unops est la cinquième plus grande agence des Nations Unies.

Nous investissons dans l'infrastructure, la construction d'écoles, l'achat de médicaments et d'équipements et soutenons la mise en place de projets vitaux dans des secteurs comme la santé, le transport.....Nous sommes intervenus également lors de la pandémie Covid qui a touché la Tunisie, en favorisant l'acquisition d'équipements...La Tunisie a beaucoup apporté à toute la région. Nous espérons que les pays africains s'inspirent de cette expérience fructueuse", a relevé le Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies .

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Cette visite officielle a permis à Jorge Moreira da Silva et Sanjay Mathur de poser les jalons des futures collaborations lors d'échanges constructifs avec quatre départements ministériels.Actuellement, l'UNOPS pilote dix-huit projets en cours de réalisation et dont le déploiement, qui a démarré en 2019, s'étale jusqu'en 2025. Ce déplacement a également servi de levier pour consolider les liens avec les partenaires internationaux et les institutions financières, garantissant ainsi une coordination optimale et une mise en oeuvre rigoureuse des programmes sur le terrain.

Il y a lieu de souligner que le vaste projet mis en place par l'Unops a permis, entre autres, l'acquisition d'une flottille d'équipements de dialyse au profit des hôpitaux tunisiens. En conclusion de leur mission, les deux dirigeants ont réaffirmé l'engagement de l'UNOPS, dont l'objectif premier est d'aider au renforcement des infrastructures et au développement de projets dans plusieurs secteurs vitaux, en faisant appel aux bailleurs de fonds et en effectuant des achats responsables en Tunisie et à l'échelle mondiale.