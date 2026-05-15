Tunisie: 15 dossiers immobiliers approuvés - L'État cède 12 biens domaniaux et en acquiert 3 pour la Santé et l'Éducation

14 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M

12 cessions de biens domaniaux au profit de structures publiques, 3 acquisitions foncières au bénéfice des ministères de la Santé et de l'Éducation : la Commission nationale consultative des opérations immobilières a approuvé en une seule séance 15 dossiers, sous la présidence du ministre Wajdi Hedhili.

La séance, tenue ce jeudi 14 mai 2026 en présence de l'ensemble des membres de la Commission, a examiné deux catégories de dossiers : d'une part, la cession de biens immobiliers appartenant à l'État au profit de certaines structures publiques, d'autre part, l'acquisition par l'État de biens immobiliers auprès de tiers, en vue de la réalisation de projets publics programmés ou de la régularisation de situations foncières en suspens.

Sur les 15 dossiers approuvés, 3 concernent des acquisitions foncières destinées spécifiquement aux ministères de la Santé et de l'Éducation, traduisant une priorité accordée aux infrastructures publiques essentielles. Les 12 dossiers restants portent sur des cessions de biens domaniaux au profit de structures publiques, dans le cadre de la valorisation du patrimoine immobilier de l'État.

 

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