Tunisie: Huile d'olive et dattes tunisiennes à la conquête du marché indien

La deuxième réunion du groupe de travail conjoint tuniso-indien sur le commerce et l'investissement s'est tenue les 11 et 12 mai 2026 à New Delhi, dans un contexte marqué par la volonté des deux pays de renforcer leurs échanges économiques et de développer de nouveaux projets d'investissement communs.

Cette rencontre a permis d'examiner les perspectives de coopération bilatérale et d'identifier les principaux défis liés à l'accès des produits tunisiens au marché indien. Les discussions ont notamment porté sur les droits de douane appliqués à certains produits à forte valeur ajoutée, en particulier l'huile d'olive et les dattes. Dans ce cadre, la délégation tunisienne a organisé une séance de dégustation d'huile d'olive tunisienne, mettant en valeur plusieurs variétés d'huile extra-vierge, illustrant la qualité et la compétitivité du produit tunisien sur les marchés internationaux.

En marge des travaux, la délégation a également tenu une réunion avec la Fédération des chambres indiennes de commerce et d'industrie afin d'explorer les moyens de dynamiser davantage les relations économiques entre les deux pays. Les échanges ont porté notamment sur la création d'un conseil d'affaires tuniso-indien conjoint, destiné à structurer et renforcer les partenariats entre opérateurs économiques. La délégation tunisienne a par ailleurs effectué une visite de travail dans une zone économique spéciale, afin de s'informer sur les industries de pointe, notamment dans le secteur du textile.

Selon les conclusions de la réunion, cette initiative illustre la volonté commune de la Tunisie et de l'Inde de transformer le potentiel économique existant en projets concrets de coopération, d'améliorer la compétitivité des exportations tunisiennes et de renforcer davantage les relations économiques au bénéfice des deux pays amis.

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