Afrique: 9 startups tunisiennes attendues au salon « VIVATECH 2026 » à Paris

Plusieurs structures nationales et internationales d'appui à l'entrepreneuriat ont annoncé l'ouverture des candidatures pour la sélection de neuf startups tunisiennes afin de participer au salon international de la technologie « VIVATECH 2026 ».

Cet événement d'envergure mondiale se tiendra dans la capitale française, Paris, du 17 au 20 juin 2026. Cette présence tunisienne vise à renforcer le rayonnement des jeunes pousses nationales sur la scène internationale et à leur offrir des opportunités de partenariats avec des acteurs technologiques et des investisseurs mondiaux. Selon le communiqué officiel, la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 mai 2026.

Un effort collectif pour l'innovation

Cette initiative est supervisée par un ensemble de partenaires clés de l'écosystème numérique et du développement, notamment le Ministère des Technologies de la Communication, le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), Smart Capital et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), ainsi que la société Tunisia Smart Cities et l'Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ).

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Le salon VivaTech est considéré comme l'un des rendez-vous annuels les plus prestigieux au monde dédiés à l'innovation et aux startups. Il rassemble chaque année des milliers de participants, incluant des entrepreneurs, des investisseurs et des décideurs du secteur technologique.