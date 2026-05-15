Tunisie: Ligue 1 - L'Espérance de Tunis en Ligue des Champions, le CS Sfaxien en Coupe de la CAF

L'Espérance de Tunis a assuré, jeudi, sa place de dauphin de la Ligue 1 du football professionnel, validant son billet pour la Ligue des Champions d'Afrique, au terme d'un duel à distance avec le CS Sfaxien qualifié à son tour pour la Coupe de la Confédération.

Les sang et or, dirigés par le directeur technique adjoint Christian Bracconi après le départ de Patrice Beaumelle suite à la perte du titre au profit du Club Africainn lors de la journée précédente journée, se sont imposés grâce à un but de Hamza Rafia à la 38e minute. L'Espérance termine ainsi la saison à la deuxième place avec 63 points, tandis que l'US Ben Guerdane reste dixième avec 35 unités.

Dans le même temps, au stade Taïeb Mhiri, le CS Sfaxien a dominé l'Etoile du Sahel (3-1) dans le clasico de la dernière journée. Omar Ben Ali a rapidement mis les siens sur orbite grâce à un doublé inscrit aux 1re et 29e minutes, avant que Ali Maâloul n'ajoute un troisième but sur penalty juste avant la pause (45+1). Grâce à ce succès, le club sfaxien boucle le championnat à la troisième place et valide sa participation à la prochaine Coupe de la Confédération africaine. L'Etoile du Sahel conclut pour sa part la saison en septième position avec 41 points.