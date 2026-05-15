Tunisie: L'Espérance s'impose 1-0 à Ben Guerdane

L'Espérance Sportive de Tunis (EST) s'est imposée ce jeudi sur la pelouse de l'Union Sportive de Ben Guerdane sur le score de 1-0, à l'issue de la rencontre comptant pour la dernière journée de Ligue 1 tunisienne.

Le seul but du match a été inscrit à la 38e minute par Hamza Rafia, permettant aux Sang et Or de faire la différence avant la pause. En seconde période, l'Espérance a globalement contrôlé les débats sans réussir à aggraver le score, malgré une réalisation annulée précédemment en première mi-temps. Au terme du temps réglementaire, les hommes de l'Espérance confirment leur supériorité et repartent de Ben Guerdane avec une victoire courte mais précieuse.