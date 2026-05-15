Tunisie: Para-athlétisme - Yassine Gharbi en or, cinq podiums pour le pays en Suisse

14 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La sélection tunisienne de para-athlétisme a réalisé une participation remarquable au meeting international "Daniela Jutzeler Memorial", disputé à Arbon, en Suisse, en remportant un total de cinq médailles dans les épreuves de courses en fauteuil roulant.

La meilleure performance tunisienne a été signée par Yassine Gharbi, sacré médaillé d'or du 400 mètres (catégorie T54) grâce à un chrono de 46"02. De son côté, le champion paralympique Walid Ktila a enrichi le bilan tunisien avec deux médailles d'argent. Il a terminé deuxième du 800 mètres en 1'42"56, avant de décrocher une nouvelle médaille d'argent sur 100 mètres avec un temps de 15"12 dans la catégorie T34.

Le Tunisien Mohamed Nidhal Khalifi s'est également illustré lors de cette compétition internationale en remportant la médaille d'argent du 800 mètres avec un chrono de 1'40"56, ainsi que la médaille de bronze du 100 mètres en 15"40 dans les catégories combinées T52/T53. Cette participation s'inscrit dans le cadre de la tournée internationale de la sélection tunisienne en Suisse, en préparation des prochaines échéances internationales. Les athlètes tunisiens poursuivront leur programme avec une participation à l'Open de Suisse, avant de prendre part au meeting du Grand Prix de Nottwil de para-athlétisme.

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