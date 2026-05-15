Tunisie: Club Africain/Olympique de Béja - 0-0 à la pause

Le match opposant le Club Africain à l'Olympique de Béja s'est soldé par un score nul et vierge (0-0) à l'issue de la première mi-temps, ce jeudi au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Dans une rencontre globalement équilibrée, les deux formations se sont neutralisées durant les 45 premières minutes, malgré quelques tentatives de part et d'autre, sans parvenir à faire la différence. Tout reste donc à jouer en seconde période, où les deux équipes tenteront de débloquer la situation et de prendre l'avantage dans ce match de Ligue 1 tunisienne. Le jeu se poursuit actuellement et le public attend avec attention le déroulement de la deuxième mi-temps.