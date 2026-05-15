Cote d'Ivoire: Identité numérique/AG ID4Africa - Des experts venus de plus de 100 pays participent aux travaux

L'Assemblée générale annuelle (Aga) 2026 de l'Identity for all in Africa (ID4Africa) a été ouverte par le vice-Président de la République de Côte d'Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné, au Parc des expositions d'Abidjan.

Pour cette édition, selon les organisateurs d'ID4Africa, plus de 2 000 participants issus de plus de 100 pays y prennent part, dont plus de 50 pays africains, depuis le 12 mai 2026. La Côte d'Ivoire, qui abrite cette assemblée générale cette année, entend saisir cette opportunité pour présenter aux nombreux participants ses innovations visant à faciliter l'accès du public aux documents administratifs : délivrance de passeports, d'actes d'état civil, de visas biométriques, de certificats de nationalité, etc.

Cette expertise ivoirienne contribue, selon les autorités, à réduire les difficultés des populations en fluidifiant notamment les files d'attente. À l'ouverture des travaux, le vice-Président de la République de Côte d'Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné, a souligné l'importance d'une identité numérique fiable et inclusive, capable de sécuriser les échanges et d'accompagner la construction d'économies modernes fondées sur la confiance et la transparence.

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Tiémoko Meyliet Koné a notamment invité les États africains à déployer les efforts nécessaires pour faire de l'identité numérique un véritable instrument de progrès, d'accès universel aux services sociaux de base et de participation des citoyens à la vie économique et sociale de leurs pays.

Cet objectif, que le vice-Président appelle de ses vœux, s'exprime également à travers ce rassemblement d'acteurs de l'identité numérique, riche en conférences, expositions et démonstrations technologiques portant sur l'avenir de l'identité numérique en Afrique. Considérée comme la principale plateforme africaine consacrée à l'identité pour le développement (ID4D), l'Assemblée générale annuelle d'ID4Africa rassemble chaque année des représentants gouvernementaux, des organisations internationales, des experts de la transformation digitale, ainsi que des acteurs du secteur privé et de la société civile.