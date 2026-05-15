Cote d'Ivoire: Secteur des hydrocarbures - Quand la valorisation du capital humain devient une priorité

La valorisation du capital humain dans le secteur des hydrocarbures est désormais une priorité pour certaines entités. Le directeur général de Corlay Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, l'a bien compris.

Dans une note d'information publiée le 13 mai 2026, le directeur général souligne que la valorisation du capital humain figure d'ailleurs parmi les points essentiels du plan stratégique 2026-2030. « Le plan stratégique 2026-2030 de l'entreprise repose sur plusieurs priorités majeures : le renforcement de la gouvernance, la valorisation du capital humain, l'accélération de la transformation digitale ainsi qu'une croissance durable et créatrice de valeur », a-t-il détaillé. Avant de préciser que cette stratégie s'inscrit dans la droite ligne de l'engagement de sa structure à contribuer activement au développement du secteur de la distribution énergétique en Côte d'Ivoire.

Alassane Ouattara s'exprimait à l'occasion du lancement des célébrations du soixantième anniversaire de la société, dans la zone industrielle de Vridi, à Abidjan. Il a notamment fait savoir que cette célébration sera rythmée, tout au long de l'année 2026, par plusieurs initiatives destinées à se rapprocher davantage des populations, à travers des campagnes promotionnelles, des actions de proximité ainsi que des activités institutionnelles et sociales.

Ces actions mettront également en lumière les femmes et les hommes qui contribuent quotidiennement au développement de l'entreprise. Après six décennies d'activités, l'objectif, selon le directeur général, est de poursuivre l'aventure dans le secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire en développant et en consolidant sa position, notamment dans les domaines de l'avitaillement maritime et des solutions énergétiques à forte valeur ajoutée.

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