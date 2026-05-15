Cote d'Ivoire: Handicapable Festival - Joss Kezo mise sur les talents pour promouvoir l'inclusion sociale

Le pari de l'inclusion par le talent. C'est le message fort porté par le chanteur-reggae ivoirien Joss Kezo lors de la conférence de presse de lancement de la première édition de « Handicapable Festival », tenue mardi 12 mai 2026 à la mairie d'Abobo.

Prévu le 30 mai prochain à la place Ado autour du thème : « Valoriser les talents des handicapables pour bâtir une société inclusive », l'événement ambitionne de changer le regard porté sur les personnes vivant avec un handicap. Face aux journalistes, artistes et acteurs associatifs, le commissaire général de l'événement et président de la Fondation Handicapable a expliqué la philosophie du concept. Pour lui, le terme « handicapable », fusion des mots « handicap » et « capable », traduit la volonté de mettre en avant les compétences et le potentiel des personnes en situation de handicap plutôt que leurs limites.

« Le handicap n'est pas une fatalité. Une personne handicapée peut démontrer qu'elle est capable de réussir comme toute autre personne valide », a soutenu Joss Kezo. Selon lui, le festival se veut avant tout une plateforme de promotion des talents artisanaux, artistiques et entrepreneuriaux de cette frange de la population souvent confrontée à la marginalisation. L'artiste a insisté sur la nécessité d'offrir des opportunités concrètes d'autonomisation à ceux qui ne bénéficient pas forcément des dispositifs d'insertion professionnelle classiques.

« Ceux qui ont fait des études peuvent bénéficier du recrutement dérogatoire à la Fonction publique. Mais qu'en est-il des autres qui possèdent un véritable savoir-faire artisanal ou artistique ? Le festival est là pour leur permettre de s'exprimer et attirer d'éventuels investisseurs », a-t-il expliqué.

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Dans cette dynamique, les stands d'exposition seront mis gratuitement à la disposition des participants afin qu'ils puissent présenter leurs produits et créations au grand public. Une initiative destinée à favoriser les échanges économiques et susciter des partenariats. Joss Kezo lui-même montera sur scène pour revisiter plusieurs titres marquants de son répertoire musical en clôture du festival placé sous les hauts parrainages de Kandia Camara, maire d'Abobo et le député Téné Birahima Ouattara, deux personnalités majeures de l'État de Côte d'Ivoire, à qui Joss Kezo a tenu à témoigner toute sa gratitude pour leur soutien à l'évènement.