Cote d'Ivoire: Ascension à Abidjan - Entre ferveur religieuse, retrouvailles familiales et ambiance festive

La fête de l'Ascension a été célébrée ce jeudi 14 mai 2026 dans plusieurs communes d'Abidjan, mêlant recueillement spirituel, moments de convivialité et activités festives. Jour férié inscrit dans le calendrier chrétien, cette célébration a rassemblé de nombreux fidèles dans les églises de la capitale économique ivoirienne avant de laisser place à des retrouvailles en famille ou entre amis.

Dans la tradition chrétienne, l'Ascension commémore la montée de Jésus-Christ au ciel, quarante jours après sa résurrection célébrée à Pâques. Selon les Évangiles et le livre des Actes des Apôtres, cet événement marque la fin de la présence visible du Christ sur terre et l'ouverture de la mission des disciples, appelés à témoigner de son message à travers le monde. Cette fête est ainsi perçue par les chrétiens comme un moment de foi profonde, symbolisant l'espérance, la promesse du salut et la présence spirituelle continue du Christ auprès des croyants.

À Abidjan, dès les premières heures de la matinée, les cloches de plusieurs paroisses ont retenti pour appeler les fidèles à la prière. Des messes spéciales ont été célébrées dans différents lieux de culte, où les chrétiens sont venus rendre grâce et méditer sur la signification de cette journée.

À Attinguié, la famille Yao Joseph a choisi de vivre cette journée dans le recueillement et la communion fraternelle. Pour ses membres, l'Ascension est bien plus qu'un simple jour férié. « Ce jeudi marque une étape importante dans notre marche avec Jésus, car le Christ symbolise l'amour, l'unité et la paix. C'est aussi un moment où les familles se retrouvent autour des valeurs prônées par notre Seigneur », confie Yao Joseph. Après la messe, ses proches se sont réunis autour d'un repas familial afin de renforcer leurs liens.

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Dans la commune de Yopougon, notamment au quartier Maroc, l'ambiance était contrastée. Si les rues sont restées relativement calmes dans la matinée, plusieurs maquis et espaces de détente ont commencé à se remplir au fil de la journée.

Pour Vetcho, gérant d'une buvette, cette fête représente également une opportunité économique. « Nous avons renforcé nos stocks parce que beaucoup profitent du jour férié pour se retrouver entre amis. On peut dire que c'est un peu le rattrapage du "Paquinou" », explique-t-il avec le sourire. Entre spiritualité et convivialité, la fête de l'Ascension continue ainsi de rassembler les populations abidjanaises autour de la foi, du partage et des traditions sociales.