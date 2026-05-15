Cote d'Ivoire: Humour - La « griotte » Eva Guehi et ses concurrentes « s'affrontent » sur scène à la Tabaski

Un spectacle qui veut réunir humour, cohésion nationale et valorisation de la culture et des talents africains. C'est l'objectif que vise le « Choc des griottes » organisé par la Régie Pulaarku et prévu le 27 mai, à la salle de 1500 places du Palais de la culture Bernard B. Dadié.

Leur duel dure depuis environ deux ans. Il quitte les réseaux sociaux pour descendre sur les planches. Matôgôman Kouyaté vs Kakouba Tenin sous l'arbitrage de Bintou Diaby, ce sera le 27 mai, jour de la Tabaski, au Palais de la culture Bernard B. Dadié (salle Lougah François - 1500 places). Ce « Choc des griottes » tel qu'est baptisé ce spectacle d'humour est organisé par la Régie Pulaarku qui a convoqué la presse nationale, le 13 mai 2026, dans ses locaux sis à Marcory Zone 4, pour en annoncer la couleur.

Aux côtés de la promotrice de l'événement, Karidjata Diallo, les trois actrices - Eva Guéhi (Matôgôman), Maman Na Darren (Kakouba Tenin) et Lolo Patchanga (Bintou Diaby) - ont démontré un fort enthousiasme et une « impatience » de voir enfin leurs fans et de se mesurer devant eux.

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A en croire Eva Guéhi, qui l'a écrit, le spectacle d'une heure et demi vise trois objectifs au-delà de susciter le rire et la bonne humeur. « A travers ce spectacle, nous voulons sensibiliser à la scolarisation de la jeune fille, mais également célébrer le vivre-ensemble en Côte d'Ivoire et contribuer à l'intégration africaine », a-t-elle expliqué.

Une ambition complétée par l'intervention de Karidjata Diallo. Elle a parlé d'un projet qui veut réunir humour, cohésion nationale, engagement social, et valorisation de la culture et des talents africains : « Nous voulons permettre aux familles à Abidjan de célébrer autrement la Tabaski, cette occasion de rassemblement et de réjouissance. Ce sera un moment de rire et du partage avec ces trois gros talents qui nous font une belle démonstration du vivre-ensemble et de l'amour qui rassemblent les peuples vivant en Côte d'Ivoire ».

Eva Guéhi, Maman Na Darren et Lolo Patchanga imitent si bien l'élocution, l'accent et les manières des griottes mandingues qu'on leur aurait attribué une origine mandingue ou, à tout le moins, nordiste. Elles sont pourtant originaires, toutes les trois, de l'Ouest de la Côte d'Ivoire.

Très suivie sur Facebook et TikTok, Lolo Patchanga s'est fait connaître grâce à des vidéos à caractère humoristique autour du « rire thérapeutique » et de personnages de griottes africaines. Installée en France pour sa part, Maman Na Darren, cumule plus de 700 000 abonnés sur TikTok. Elle est connue pour ses parodies de la vie des familles africaines de la diaspora et son personnage de « tantie africaine ». Si elle et Lolo Patchanga n'ont jamais fait de scène, elles seront aidées par Eva Guehi qui apporte au projet son expérience du théâtre et du cinéma.