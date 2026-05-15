Afrique: ID4Africa 2026 - Des innovations en matière d'enrôlement d'identité numérique présentées au public

« L'identité numérique au service de l'inclusion, de l'intégration et du développement ». Tel est le thème de l'Assemblée générale annuelle d'ID4Africa, prévue sur quatre jours et ouverte le 12 mai 2026, au Parc des expositions d'Abidjan.

La rencontre a enregistré la présence des services de Vfs Global. À cette occasion, Arnaud De La Chapelle, directeur des services publics de Vfs Global, a expliqué les enjeux de leur participation. « À l'occasion d'ID4Africa 2026, nous présentons des solutions "phygitales" basées sur l'IA qui simplifient les interactions entre les citoyens et les gouvernements. Ces solutions comprennent des innovations en matière d'enrôlement d'identité numérique, de gouvernance électronique, de vérification de documents et de prestation de services publics, toutes conçues pour rendre les services plus accessibles, efficaces et conviviaux », a-t-il expliqué.

Il a ajouté qu'ID4Africa constitue une plateforme essentielle pour dialoguer avec les gouvernements sur la manière dont des partenariats public-privé de confiance peuvent soutenir, à grande échelle, les priorités en matière d'identité nationale. « Pour nous, c'est l'occasion de démontrer comment nous combinons technologie, expertise opérationnelle et conception centrée sur le citoyen pour aider les gouvernements à fournir des services essentiels de manière efficace et sécurisée », a-t-il précisé.

Selon lui, l'avenir des services aux citoyens repose sur la création d'écosystèmes intégrés et centrés sur le citoyen, combinant plateformes numériques, canaux physiques et assistance. « Grâce à une collaboration continue avec les gouvernements et nos partenaires, nous visons à soutenir le développement de services inclusifs, évolutifs et fiables », a assuré Arnaud De La Chapelle.

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Représentant le Président de la République, le vice-Président Tiémoko Meyliet Koné a pris part à la rencontre, aux côtés du vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara ; de la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto, ainsi que de plusieurs ministres issus des pays membres d'ID4Africa.