Cote d'Ivoire: Diapé/Célébration de l'excellence - Le député Florent Yapi promet d'accompagner les projets du collège moderne

La troisième édition de la Journée de l'excellence et du mérite du collège moderne de Diapé s'est déroulée dans une ambiance festive et éducative, en présence de la communauté éducative d'Agou, des autorités coutumières, des parents d'élèves et de nombreuses personnalités.

Organisée pour célébrer les meilleurs élèves de l'établissement, cette cérémonie a permis de récompenser une trentaine d'apprenants ayant obtenu entre 15 et 18 de moyenne annuelle. Mais au-delà des distinctions, l'événement a surtout été marqué par les préoccupations exprimées par la principale du collège, Adopo Nicole. Face aux invités, elle a plaidé pour l'amélioration des infrastructures de l'établissement afin de consolider les performances scolaires enregistrées.

La cheffe d'établissement a évoqué le besoin d'un centre de documentation et d'information, d'un terrain d'Eps aménagé ainsi que d'une clôture destinée à sécuriser l'espace scolaire et à empêcher les intrusions d'animaux. Elle a rappelé que le collège moderne de Diapé, créé en 2021 avec cinq enseignants et 120 élèves, accueille aujourd'hui 462 élèves encadrés par 28 personnels.

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Adopo Nicole a également mis en avant les résultats obtenus dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire grâce à l'accompagnement de la marraine, Elepo Yapo Pulchérie. Selon elle, les actions de sensibilisation engagées depuis 2023 ont permis une nette réduction des cas enregistrés dans l'établissement.

Pour sa part, la marraine a affirmé avoir accepté d'accompagner le collège afin d'aider à combattre les grossesses précoces et soutenir les élèves défavorisés. Elle s'est réjouie de l'évolution positive observée au sein de l'établissement. « Le véritable pouvoir se trouve dans le travail, la discipline, le respect et la persévérance », a-t-elle conseillé aux élèves, tout en exhortant les jeunes filles à protéger leur avenir par l'éducation. Elle a également félicité la communauté éducative pour les résultats obtenus, notamment la performance d'une élève devenue Miss Mathématiques régionale 2024-2025 et troisième au plan national.

Invité d'honneur et président de la cérémonie, le député Florent Yapi a félicité les organisateurs pour cette initiative de valorisation de l'excellence scolaire. Il a salué l'engagement de la marraine aux côtés des apprenants et promis de soutenir les projets de développement du collège.

L'élu s'est engagé à oeuvrer pour la réalisation de la clôture et de la salle multimédia sollicitées par la direction. Il a également promis de défendre le projet d'érection du collège en lycée afin d'éviter aux élèves des déplacements après le Bepc. Très émue, la représentante des récipiendaires, Astrid Noémie Apo Kouassi, a remercié la marraine pour son soutien et ses conseils. Elle a assuré que les élèves entendent demeurer dignes de la confiance placée en eux et continuer à promouvoir les valeurs de l'excellence et du mérite.