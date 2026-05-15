Cote d'Ivoire: Fête de l'Europe - Le pays et l'Union européenne célèbrent 65 ans de coopération

La soirée du mardi 12 mai 2026 a été particulièrement festive pour l'ambassade de l'Union européenne, qui a convié les autorités ivoiriennes à une réception organisée dans le cadre de la célébration de la Journée de l'Europe.

S.e.m. Irchad Ramiandrasoa Razaaly, ambassadeur de l'Union européenne (Ue) en Côte d'Ivoire, entouré de l'ensemble des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, a, depuis sa résidence de Cocody à Abidjan, magnifié les 65 ans de relations qui lient l'Europe à la Côte d'Ivoire. « Nous fêtons 65 ans d'un partenariat à la fois solide, complexe et mutuellement bénéfique. Un partenariat qui résiste aux épreuves du temps et ne dépend ni des circonstances ni des conjonctures », a déclaré l'ambassadeur de l'Ue.

S.e.m. Irchad Ramiandrasoa Razaaly a exprimé la joie de l'Europe d'accompagner la Côte d'Ivoire dans son décollage économique et sa transformation sociale. Il a fait savoir que la Côte d'Ivoire peut compter sur l'Europe comme partenaire fiable, sans omettre de saluer « la trajectoire économique remarquable de la Côte d'Ivoire ». Il a également rappelé les actions menées par l'Ue au cours des dernières années, notamment les actions de stabilisation, de sécurité et de paix, ainsi que les initiatives de résilience communautaire.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Adama Dosso, au nom du gouvernement ivoirien, s'est réjoui de la qualité exceptionnelle du partenariat multiforme et multisectoriel entre la Côte d'Ivoire et l'Ue. Un partenariat qui, selon lui, est établi depuis 1961 et fondé sur la confiance ainsi que sur un engagement commun en faveur d'un développement durable et prospère.

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Il estime que la Côte d'Ivoire et l'Europe ont bâti, au fil des ans, une relation solide et dynamique reposant non seulement sur des échanges économiques et culturels, mais aussi sur un dialogue politique riche et constructif. « Notre partenariat dépasse le cadre du commerce pour embrasser des valeurs essentielles telles que la démocratie, les droits de l'homme et la gouvernance inclusive », a-t-il affirmé.

La cérémonie s'est également déroulée en présence de nombreux membres du gouvernement. Il convient notamment de relever la présence du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly ; du ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, ainsi que de la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, pour ce moment de partage avec les pays européens.