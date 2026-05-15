Afrique: Africa CEO Forum - Brice Clotaire Oligui Nguema porte la voix du Gabon

15 Mai 2026
Gabonews (Libreville)
Par CP

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part ce jeudi 14 mai 2026 à l'Africa CEO Forum.

Dans le cadre des travaux du Forum, le Chef de l'État a participé, aux côtés de Son Excellence Bola Ahmed Tinubu, Président de la République Fédérale du Nigeria, au panel présidentiel intitulé : « L'Afrique peut-elle transformer ses alliances continentales en actifs stratégiques ? ».

S'adressant à Son Excellence Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, le Chef de l'État a exprimé sa gratitude pour l'accueil réservé à la délégation gabonaise.

Dans son intervention, il a salué la qualité du forum et replacé la réflexion dans une perspective historique, rappelant les expériences passées de coopération africaine et les défis liés à leur pérennité. Il a insisté sur le potentiel encore insuffisamment exploité de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), appelant à une accélération de sa mise en oeuvre effective, notamment pour la libre circulation des biens, des capitaux et des compétences.

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Le Chef de l'État a structuré sa vision autour de trois axes majeurs : faire des alliances africaines des instruments de paix et de stabilité ; renforcer la coopération économique Sud-Sud via des champions industriels africains, les joint-ventures et les infrastructures régionales ; et garantir le respect des engagements pour passer des déclarations aux actions concrètes, notamment en matière de transformation locale des ressources et de souveraineté économique.

Enfin, il a réaffirmé la vision du Gabon en faveur de partenariats équilibrés, fondés sur la création de valeur locale et les coentreprises. Il a conclu en plaidant pour un panafricanisme pragmatique, axé sur des résultats concrets et une intégration économique capable de transformer les alliances africaines en véritables actifs stratégiques.

Cette participation du Chef de l'État réaffirme l'engagement du Gabon en faveur d'une souveraineté économique assumée, d'une intégration africaine pragmatique et d'une coopération axée sur la création de valeur et la transformation structurelle des économies du continent.

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