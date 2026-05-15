Congo-Brazzaville: Département du Pool - Une journée du sport inter-scolaire à Mindouli au service du vivre ensemble

Le chef de département du sport du collège de Mindouli, Herbach Bakabadio, a converti la journée du 14 mai, initialement consacrée à la fête de l'ascension, en une journée sportive. Il a organisé diverses compétions de football, de handball et de nzango entre établissements scolaires.

Aux premières heures de la matinée, à l'initiative de Herbach Bakabadio, professeur d'éducation physique et sportive, le stade de Mindouli a constitué le point de ralliement d'un millier d'élèves et de professeurs, tous vêtus de la tenue de sport de leur établissement.

L'initiateur avait retenu cette date en vue de faire vivre à nouveau aux élèves et professeurs une journée sportive à l'identique de celle du 1er mai, au cours de laquelle collégiens, lycéens et professeurs s'étaient déjà confrontés lors de disciplines sportives.

Renouveler ce moment sportif collectif quelques jours plus tard avait pour objectif de former des citoyens "mindouliens" lucides, autonomes, physiquement et socialement éduqués, dans le souci du vivre ensemble, en créant des ponts, en même temps qu'en brisant les barrières, et également aussi de permettre la détection de jeunes sportifs prometteurs en herbe.

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Ravi de voir tous ces jeunes réunis en compétition saine, Herbach Bakabadio a dressé un mini-bilan à la mi-journée. « Ici, comme vous pouvez le constater, ce millier de jeunes vient de différents établissements. Ils livrent le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont le sport en tant que langage universel. Ils sont ensemble. Le sport devient un puissant catalyseur de transformation citoyenne. Il les relie. Aucune place n'est faite pour se livrer à l'oisiveté et ils n'aspirent qu'à promouvoir la culture de la paix », a-t-il expliqué, rappelant au passage que Mindouli est une ville de la pratique du sport ayant déjà mené jusqu'à produire des champions.

Mindouli, c'est effectivement des noms de footballeurs tels que Massamba Mam's ; Joseph Mounoundzi, surnommé « Papa tranquille » ; le champion d'Afrique « Yaoundé 1972 », Jonas Bahamboula Mbemba dit Tostao.