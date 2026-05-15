Congo-Brazzaville: Ministère de la Jeunesse et de l'Education civique - Michrist Kaba Mboko mise sur la performance de ses collaborateurs

Le ministre délégué chargé de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Michrist Kaba Mboko, a effectué le 11 mai à Brazzaville une descente administrative au sein des directions générales sous sa tutelle. Il s'agissait de toucher du doigt les conditions de travail des agents et de fixer le nouveau cap de performance sur une « approche projet ».

La descente a débuté à la Direction générale de la jeunesse et celle de l'Éducation civique. Au fil des échanges, les responsables de ces structures ont dressé un état des lieux complet de leurs effectifs et de leurs défis.

La Direction générale de la jeunesse, pilotée par Jycert Rochar Loukanou Mbonza, s'appuie sur quatre directions centrales, quinze directions départementales et un effectif de 482 agents. Malgré de nombreuses avancées sous l'impulsion du ministre de tutelle, Hugues Ngouélondélé, des défis persistent, notamment sur l'amélioration des programmes destinés aux jeunes et des conditions de travail des collaborateurs. « Nous espérons que la synergie de toutes nos actions fera en sorte que nous puissions, tant soit peu, apporter des solutions aux problèmes qui minent le secteur de la jeunesse », a indiqué Jycert Rochar Loukanou Mbonza.

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De son côté, la Direction générale de l'éducation civique fait face à des difficultés logistiques majeures. Avec 119 agents, elle souffre d'un manque criant d'espace, obligeant certains directeurs centraux à partager des bureaux, tandis qu'une partie du personnel a dû être mise en congé technique faute de locaux adéquats. « Les travaux de réhabilitation, bien qu'engagés par la hiérarchie, sont actuellement à l'arrêt pour des raisons financières », a expliqué la responsable de cette direction, Edith Clarisse Nganga Oko.

S'adressant à son tour aux cadres et agents, le ministre délégué, Michrist Kaba Mboko, a tenu à saluer le « patriotisme » et le « civisme » de ceux qui continuent de servir l'État avec des moyens limités.

Cependant, le ministre a été ferme sur les exigences de ce nouveau quinquennat. Il a posé les trois piliers fondamentaux pour la réussite de sa mission qui sera basée sur l'humilité, l'excellence et la discipline. « Notre style de gouvernance sera désormais fondé sur une approche projet. Chaque structure devra fonctionner autour d'objectifs précis, d'actions planifiées, de délais maîtrisés et de résultats mesurables », a-t-il déclaré, encourageant même les agents les plus subalternes à soumettre leurs idées créatives. « Nos idées n'ont pas d'âge, elles n'ont que du génie », a soutenu le ministre Michrist Kaba Mboko.

Parmi les dossiers prioritaires identifiés pour l'année en cours figurent l'aboutissement de la loi sur la politique nationale de la jeunesse, l'opérationnalisation du centre de réinsertion sociale d'Aubeville, la réintroduction de l'éducation morale et civique en milieu scolaire dès la prochaine rentrée.

Le ministre a conclu en réaffirmant sa volonté d'être un homme de terrain. « On privilégiera le terrain plutôt que les bureaux climatisés », a-t-il promis. Un compte rendu fidèle de cet échange sera transmis au ministre de tutelle pour coordonner les solutions aux problèmes de congestion de personnel.