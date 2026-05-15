Cote d'Ivoire: Liberté restreinte pour Assalé Tiémoko après son audition

15 Mai 2026
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par Hippolyte Gourmantier

Selon les informations recueillies par l'envoyé spécial de Confidentiel Afrique à Abidjan, le maire de Tiassalé et figure de proue du mouvement ADCI, Assalé Tiémoko, a quitté le Palais de justice d'Abidjan en milieu de journée, au terme d'une audition assez » spéciale ».

L'ancien teigneux journaliste, Tiémoko Assalé, à la tête du mouvement Aujourd'hui et Demain, la Côte d'Ivoire (ADCI) donne des insomnies au pouvoir d'Abidjan. Le 22 avril dernier, il avait été entendu pendant près de seize heures au Service des enquêtes générales de la Préfecture de police. Rebelote, Assalé Tiémoko sest présenté devant le procureur pour une audition « délicate ».

Il s'est entendu notifier son inculpation pour << diffusion de fausses nouvelles, trouble a l'ordre public, emission d'expressions outrageantes. >>

À l'issue d'un face-à-face « tendu » avec la doyenne des juges d'instruction du 8e cabinet, l'élu a échappé au mandat de dépôt.

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Le magistrat a toutefois décidé de sa mise en examen, assortie d'un placement immédiat sous contrôle judiciaire.

Si Assalé Tiémoko a pu regagner son domicile, cette mesure restreint désormais ses mouvements et ses prises de parole publiques, alors que le procureur de la République garde un oeil sourcilleux sur ses activités.

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