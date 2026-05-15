Sénégal: Les bonnes béquilles du RAFPRO

La 17 ème édition de l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du Réseau Africain des Institutions et Fonds de Formation Professionnelle s'est tenue à Dakar ce Mercredi 13 Mai 2026 sous le thème :Intelligence Artificielle et formation professionnelle : enjeux et défis sur les compétences, l'employabilité et la compétitivité des entreprises.

Entamés le matin avec le lancement de l'atelier par le président du RAFPRO, les travaux se sont poursuivis l'après-midi par la présentation de la synthèse des travaux par le facilitateur qui a insisté sur les cinq axes majeurs des travaux que sont: l'employabilité et compétitivité (axes 1 et 2) l'inclusion et la gouvernance (3 et 4), la coopération régionale et financement (axe 5).

Ouvrant la cérémonie officielle, le directeur général de 3 FPT, Docteur Babo Amadou Ba, après avoir salué les distingués invités a insisté sur l'importance des travaux qui permettent de jeter un regard sur l'importance de la formation professionnelle pour l'avenir de nos jeunes .

L'IA occupe une place très importante et nos institutions doivent s'y accommoder.

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L'IA constitue un outil pédagogique aligné sur les besoins des entreprises à l'heure des grands bouleversements que connaît l'écosystème numérique.

Cette rencontre statutaire avec la réunion des experts marque toutefois le début d'une ère nouvelle pour notre continent.

Le Président d'honneur du RAFPRO, Monsieur Koffi de la Côte d'Ivoire a exprimé toute sa satisfaction d'être en terre sénégalaise, qui l'a accueilli à l'occasion de plusieurs rencontres portant sur des dialogues sociaux mais aussi sur l'importance de la formation professionnelle.

Monsieur Phillipe Ndri, Président du RAFPRO abonde dans le même sens en insistant sur le niveau des débats qui ont suscité des interventions pertinentes qui seront tenues en compte pour la bonne marche du Réseau mais aussi pour l'applicabilité des recommandations.

Les remerciements du Réseau vont à l'endroit des autorités sénégalaises, au ministre de la formation professionnelle, Moustapha Ndiack SARRÉ, au comité préparatoire, aux directeurs généraux Babo Amadou Ba de 3 FPT et Mouhamadou Lamine Bara LO de L'ONFP.

Faisant l'historique du Réseau, il dira que l'institution en dix ans d'existence a formé, encadré beaucoup d'Africains, au Sénégal. L'effectif incubateur est au nombre de 60.

L'ère du numérique fulgurant s'accommode surtout avec la maîtrise de L'IA qui doit renforcer l'employabilité. Les enjeux sont bien pris en compte par les institutions étatiques intervenant dans l'écosystème transversal.

Le renforcement des compétences humaines demeure l'objectif majeur du RAFPRO

Le Ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Moustapha Ndiack Sarre, après l'intermède animation, a exprimé toute la satisfaction du gouvernement et, par sa voix, compte sur le plan d'action 2025-2029 pour une efficacité de Lia, outil fondamental pour booster l'enseignement technique et la formation professionnelle.