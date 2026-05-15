Afrique: Africa Ceo Forum à Kigali - L'Apix à la recherche de partenaires pour le champ gazier Yaakar

L'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix) est bien présente à l'édition 2026 de l'Africa Ceo Forum qui se tient à Kigali les 14 et 15 mai. Le directeur général de l'Apix, Bakary Séga Bathily, à la tête d'une délégation, dit être venu pour rechercher des partenaires pour le champ gazier Yaakar et faire la promotion des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj).

« Il ne faut pas oublier que l'Apix est une agence de promotion des investissements. Donc, il est important que nous soyons présents à l'Africa Ceo Forum. Cette année, nous sommes venus pour porter la vision et faire de la sensibilisation sur les Joj. Pour cela, nous sommes venus avec la Ville de Dakar », a expliqué M. Bathily. Rencontré au Centre des conventions de Kigali, où se déroule l'Africa Ceo Forum, il a précisé que l'Apix est venue avec Petrosen.

« Nous sommes à Kigali également pour présenter les projets gaziers du Sénégal. Nous sommes à la recherche de partenaires pour le champ Yaakar. Nous sommes venus cibler de potentiels partenaires », a précisé le directeur général de l'Apix. Il a affirmé que le Sénégal, avec Yaakar, dispose d'un champ gazier de niveau mondial qui doit pouvoir intéresser les partenaires.