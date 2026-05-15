Afrique: Le pays et la RDC progressent dans le plus grand projet d'interconnexion électrique du continent

Luanda — L'Angola et la République démocratique du Congo construiront la plus grande ligne de transport d'électricité d'Afrique, longue d'environ 1 450 kilomètres, a annoncé ce jeudi à Luanda le ministre congolais des Ressources hydrauliques et de l'Électricité, Aimé Sakombi Molendo.

Le ministre congolais a communiqué cette information lors d'une conférence de presse, à l'issue d'une audience accordée par le Président de la République, João Lourenço, au cours de laquelle ont été abordées les questions relatives à la coopération énergétique entre les deux pays.

Cette ligne reliera la province angolaise de Malanje à la région de Fungurume en RDC.

Selon M. Molendo, le projet comprend également la construction d'une seconde ligne de transport entre Soyo, dans la province de Zaïre, et Inga (RDC), afin d'assurer la fourniture de deux mille mégawatts à la RDC.

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« Il s'agit d'un projet d'interconnexion électrique d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars et, comme vous le savez, des travaux de cette envergure nécessitent des études approfondies », a-t-il déclaré.

Le responsable a expliqué que cette initiative vise à répondre aux besoins énergétiques immédiats de la population congolaise, estimée à environ 100 millions d'habitants, tandis que le projet hydroélectrique d'Inga, considéré comme le futur plus grand pôle énergétique du continent africain, est en cours de développement.

« Nous nous sommes tournés vers notre République soeur d'Angola pour acquérir deux mille mégawatts destinés à alimenter les populations, les industries et les collectivités », a-t-il déclaré.

Selon le ministre, les échanges énergétiques entre l'Angola et la RDC devraient stimuler la croissance économique bilatérale, renforcer la sécurité énergétique et consolider les liens de fraternité et de bon voisinage entre les deux États.

Aimé Sakombi Molendo a également révélé que le Chef de l'État angolais avait approuvé cette initiative et a ajouté qu'après la présentation du rapport au Président de la RDC, Félix Tshisekedi, les études techniques seront accélérées afin de permettre, dans un délai de 18 mois, l'achèvement de la première ligne entre Soyo et Inga, ainsi que le lancement de la liaison Malanje-Dilolo-Fungurume.

Dilolo est une ville frontalière située à proximité de la province angolaise de Lunda-Sul, tandis que Fungurume est une importante zone minière de la province de Lualaba, dans le sud-est de la RDC.

Envoyé de Tshisekedi

Ce jeudi, au Palais présidentiel, le Président de la République, João Lourenço, a reçu Sumbu Sita Mambu, en sa qualité de haut représentant du Président de la RDC, Félix Tshisekedi, avec lequel il a abordé des sujets d'intérêt commun.

À l'issue de la réunion, Sumbu Sita Mambu n'a fait aucune déclaration à la presse.