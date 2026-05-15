Angola: L'INEFOP forme plus de 182 000 jeunes

Luanda — Cent quatre-vingt-deux mille cinq cent vingt-six jeunes ont été formés en 2025 dans diverses domaines par l'Institut national de l'emploi et de la formation professionnelle (INEFOP), un résultat supérieur aux objectifs fixés par le Système national de formation professionnelle.

Cette annonce a été faite ce jeudi à Luanda par la ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Teresa Dias, lors de l'ouverture du « Forum angolais sur le capital humain 2026 ». Elle a souligné que ce chiffre représente une augmentation de 52 % par rapport à l'objectif initial de 120 000 stagiaires.

En matière de recrutement, a-t-elle précisé, le secteur a enregistré l'insertion de 63 348 citoyens sur le marché du travail.

Les données présentées ont également mis en lumière l'impact des programmes spécifiques de promotion de l'auto-emploi, avec plus de huit mille nouveaux entrepreneurs enregistrés dans 14 provinces du pays.

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Par ailleurs, la ministre a annoncé que le projet « JOBE Angola » avait permis la création de 3 728 emplois, dont 808 nouvelles opportunités d'emploi grâce au soutien apporté aux micro et petites entreprises.

Teresa Dias a souligné les progrès scolaires de la population, notant qu'au cours de la dernière décennie, le pourcentage d'adultes ayant fait des études secondaires était passé de 30 % à 59 %, et insistant sur l'urgence de faire le lien entre théorie et pratique.

« La formation académique doit être intrinsèquement liée à l'expérience pratique », a-t-elle affirmé.

Pour combler le fossé entre les établissements scolaires et les entreprises, la ministre a proposé l'adoption du modèle d'« apprentissage en alternance », inspiré de modèles internationaux tels que l'Allemagne, la Suisse et Singapour. Ce modèle implique que l'employeur assume une coresponsabilité dans la formation technique des apprentis afin de leur fournir des qualifications mieux adaptées aux besoins réels du marché.

La ministre a réaffirmé que l'Exécutif reste concentré sur les objectifs du Plan national de développement (PND 2023-2027), renforcés par des instruments tels que le Fonds unifié de soutien à l'entrepreneuriat (FUNEA) et la Politique nationale de la jeunesse.

Le Forum sur la formation, le développement et l'employabilité 2026 s'inscrit comme une initiative stratégique du MAPTSS, menée par l'INEFOP, visant à renforcer les politiques publiques en faveur de l'emploi des jeunes, de la qualification professionnelle et du développement du capital humain en Angola.

Cet événement se tiendra du 14 au 17 mai à Luanda et réunira des représentants de l'Exécutif, des chefs d'entreprise, des spécialistes des ressources humaines, de jeunes professionnels, des boursiers et des entreprises nationales et internationales.