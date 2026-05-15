Angola: Cunene accueille plus de 22 000 touristes en trois mois

14 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par FI/LHE/CS/LUZ

Ondjiva — Vingt-deux mille dix-sept touristes (22 711), nationaux et étrangers, ont traversé la province de Cunene au cours du premier trimestre de cette année, contre 9 847 à la même période en 2025.

Ces informations ont été communiquées à l'ANGOP mardi par le directeur du département du tourisme de Cunene, Custódio Mwenefunlenge, qui a précisé que ces données provenaient des services d'immigration et étrangers, ainsi que des établissements d'hébergement.

Selon le responsable, due sa position géographique à proximité d'autres pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), Cunene constitue une porte d'entrée pour de nombreux touristes, via la frontière de Santa Clara.

Parmi les étrangers, Custódio Mwenefunlenge a notamment cité des citoyens namibiens, sud-africains, zambiens, zimbabwéens, britanniques et allemands, entrés par voie terrestre.

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Il a précisé que le secteur du tourisme est global, car les touristes qui visitent Cunene ne se concentrent pas uniquement sur les loisirs, mais aussi sur les événements, le commerce et la santé.

Par ailleurs, il a souligné que le secteur est confronté à des difficultés telles que le manque de guides touristiques et d'agences pleinement opérationnelles, ce qui complique l'obtention d'informations précises sur les itinéraires des visiteurs.

Custódio Mwenefunlenge a rappelé que son bureau avait formé 30 guides touristiques il y a cinq ans, mais que ceux-ci ne sont actuellement pas en activité en raison du manque d'agences de voyages dans la province.

À cet égard, il a indiqué que, dans le cadre des politiques de restructuration du secteur menées par le ministère du Tourisme, la formation de guides touristiques et l'augmentation du nombre d'agents des secteurs public et privé sont prévues.

Il a indiqué que les projets «Qualifica Turismo», «Comunica Turismo», «Classifica Turismo» et «Capacita Turismo» sont en cours depuis janvier de cette année et que la province de Cunene a été sélectionnée pour bénéficier de ces programmes en mai et juin.

Custódio Mwenefunlenge a souligné que, malgré les indicateurs positifs, les défis sont considérables, notamment le manque de ressources humaines et financières, de routes d'accès, de transports, d'infrastructures, d'assainissement, d'eau et d'électricité.

Il a insisté sur le caractère transversal du secteur touristique et sur la nécessité, pour garantir son développement, d'une intervention multisectorielle, incluant les routes, les hôpitaux, la sécurité et d'autres conditions essentielles à l'accueil des touristes.

Il a mis en lumière le fort potentiel touristique de la province, en particulier sur le plan culturel, grâce à la présence de divers peuples qui préservent leur patrimoine.

Outre le patrimoine culturel, la province possède également un potentiel naturel exceptionnel, avec des sites tels que les chutes de Ruacana, le plus grand baobab d'Afrique et les chutes d'Epumpa, qui méritent une meilleure promotion.

Concernant le secteur hôtelier, il a souligné que la province compte 33 établissements d'hébergement d'une capacité de plus de 700 lits, ce qui est largement suffisant pour répondre à la demande des touristes souhaitant y séjourner.

Cunene dispose de 555 chambres, soit 770 lits, répartis entre trois hôtels, 14 maisons d'hôtes et auberges, et 165 bars et établissements similaires.

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