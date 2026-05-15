Angola: L'Assemblée nationale élira le nouveau Médiateur jeudi prochain

Luanda — L'Assemblée nationale tiendra une session plénière ordinaire jeudi prochain (21 mai), au cours de laquelle les députés voteront, entre autres, sur le projet de loi contre la désinformation sur Internet et éliront le nouveau Médiateur, conformément à la Constitution de la République d'Angola et à la loi.

L'information a été communiquée à la presse aujourd'hui par le premier secrétaire de l'Assemblée nationale, Manuel Dembo, à l'issue de la réunion de la Conférence des présidents des groupes parlementaires, qui a préparé l'ordre du jour de la session plénière, sous la direction du président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida.

Au cours de cette session, les parlementaires procéderont également au vote final sur le projet de loi relatif au régime juridique du bénéficiaire effectif.

L'Assemblée plénière examinera et votera également sur une demande d'autorisation législative autorisant le Président de la République, en sa qualité de chef du pouvoir exécutif, à légiférer sur le régime juridique des sociétés holding.

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De manière générale, le projet de loi modifiant la loi relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que la loi contre le vandalisme des biens publics, sera examiné et mis aux voix.

Par ailleurs, le projet de résolution portant sur la composition de la Commission électorale nationale et de ses organes locaux sera également discuté et mis aux voix en séance plénière, et des mouvements de députés seront effectués.

En ce qui concerne les questions internes, les parlementaires voteront notamment sur le projet de résolution approuvant l'institutionnalisation de la Journée de l'Assemblée nationale.

Élection du nouveau Médiateur

Lors de la session plénière, le nouveau Médiateur sera élu, remplaçant Antónia Florbela de Jesus Araújo, entrée en fonction le 24 juin 2021. Élue durant cette même période, avec 154 voix favorables du Parlement angolais, elle succèda à Carlos Alberto, avec pour mission de défendre les droits, libertés et garanties des citoyens auprès de l'administration publique.

Décret relatif aux fausses informations sur Internet

Lors de la séance consacrée à l'examen et au vote des décrets, les parlementaires approuveront la formalisation du projet de loi relatif aux fausses informations sur Internet. Cette initiative du pouvoir exécutif vise à renforcer le processus démocratique en luttant contre la désinformation sur les réseaux sociaux.

Ce projet de loi entend renforcer le processus démocratique en combattant la désinformation et en promouvant la diversité de l'information sur Internet en Angola. Il vise également à responsabiliser les plateformes numériques quant à leurs politiques de désinformation et à accroître la transparence concernant les contenus payants mis à la disposition des utilisateurs.