Angola: Mise en relief du rôle de l'ANADA dans la promotion de l'éthique dans le sport angolais

14 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par BSV/VC/LUZ

Luanda — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a souligné ce jeudi l'importance de l'Agence nationale antidopage (ANADA) pour la promotion de l'éthique, de l'intégrité et de la transparence dans le sport angolais.

En marge de la cérémonie d'investiture de la présidente de l' ANADA, Maria Chimpolo, le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer les institutions liées au sport, notamment les mécanismes de prévention et de lutte contre le dopage.

Selon Rui Falcão, l'ANADA jouera un rôle clé dans l'éducation et la sensibilisation des athlètes, des entraîneurs, des dirigeants et des familles aux risques liés à l'utilisation de substances interdites.

De son côté, Maria Chimpolo a exprimé sa volonté de travailler en coordination avec les fédérations sportives et les autres partenaires afin d'instaurer une culture d'intégrité dans le monde du sport.

Elle a plaidé pour une action fondée sur la prévention, un changement de mentalité et une tolérance zéro.

Des représentants du ministère, des dirigeants sportifs et d'autres personnalités ont assisté à la cérémonie.

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