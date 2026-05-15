Angola: Le pays enregistre des pluies faibles à modérées dans trois provinces

Luanda — Les provinces de Zaire, Uíge et Bengo pourraient connaître des pluies faibles à modérées au cours des prochaines 24 heures, avec un risque d'orages isolés.

Selon l'Institut national de météorologie et de géophysique (INAMET), des pluies faibles sont attendues à Cabinda et de la bruine à Cuanza-Norte.

Le ciel sera également partiellement nuageux dans les prochaines heures à Luanda, Icolo e Bengo, Cuanza-Sul, Malanje, Lunda-Norte, Lunda-Sul, Benguela, Huambo, Bié, Moxico, Moxico Leste, Huíla, Namibe, Cunene, Cubango et Cuando.

Voici les températures prévues pour les prochaines heures:

Luanda 23ºC/28ºC, Cabinda 24ºC/29ºC, Sumbe 23ºC/27ºC, Caxito 24ºC/31ºC, Mbanza Congo 22ºC/29ºC, Uíge 22ºC/33ºC, Catete 24ºC/31ºC, Ndalatando 21ºC/ 30ºC, Malanje 18ºC/32ºC, Dundo 20ºC/33ºC, Saurimo 18ºC/32ºC, Benguela 23ºC/30ºC, Huambo 14ºC/27ºC, Cazombo 17ºC/31ºC, Cuito 14ºC/26ºC, Luena18ºC/31ºC, Lubango 11ºC/24ºC, Menongue 14ºC/28ºC, Moçamedes 20ºC/30ºC, Ondjiva 15ºC/30ºC et Mavinga 16ºC/ 29ºC.